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Görme Engelliler Judo Milli Takımı Karaman’da enerji depoluyor

Görme Engelliler Judo Erkek Milli Takımı, Azerbaycan’da düzenlenecek Grand Prix Turnuvası için Karaman’da kampa girdi.

12 Mart 2019 Salı 13:26
Görme Engelliler Judo Milli Takımı Karaman’da enerji depoluyor

Görme Engelliler Judo Erkek Milli Takımı, Azerbaycan’da düzenlenecek Grand Prix Turnuvası için Karaman’da kampa girdi.


Görme Engelliler Spor Federasyonu 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan ve sezonun ilk kampı olan Judo Erkek Milli Takım Kampı Karaman’da bir otelde başladı. Mayıs ayında Azerbaycan’da düzenlenecek Judo Grand Prix Turnuvasına hazırlık için milli takım antrenörleri Kürşad Kambur ve Ömer Erol eşliğinde 9 sporcu ile devam eden kamp, 17 Mart tarihinde sona erecek. Karamanlı sporcularında partner sporcu olarak yer aldığı kampta, kamp müdürlüğünü ise yine Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü judo antrenörü Ahmet Ömre Türe yapıyor. Milli sporculara destek ve moral vermek amacıyla Judo Erkek Milli Takım Kampını ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Sporcularımızın ve antrenörlerimizin rahat bir kamp dönemini geçirmesi ve her türlü olası ihtiyaçları için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Kamp dönemi boyunca antrenör ve sporcularımızı ziyaret ederek devam eden çalışmalar hakkında bilgi alıyoruz. İnşallah verimli geçen bu kamp sonunda sporcularımız Grand Prix Turnuvasına ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Azerbaycan’da düzenlenecek Grand Prix Turnuvasında tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:26
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