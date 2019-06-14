0553 313 94 23

Görme engelliler için karekod ve Braille alfabeli tekstil ürünü ürettiler

Denizli’de bir tekstil firması 1 buçuk yıllık AR-GE çalışması sonucu, görme engelliler için üzerinde ’Braille’ yazısı ile ürünün rengi, deseni ve yıkama talimatı ile akıllı barkod sisteminin bulunduğu tekstil ürünleri üretti.

14 Haziran 2019 Cuma 16:42
Görme engelliler için karekod ve Braille alfabeli tekstil ürünü ürettiler

Denizli’de bir tekstil firması 1 buçuk yıllık AR-GE çalışması sonucu, görme engelliler için üzerinde ’Braille’ yazısı ile ürünün rengi, deseni ve yıkama talimatı ile akıllı barkod sisteminin bulunduğu tekstil ürünleri üretti.


Denizli’de dokuma imalatı alanında faaliyet gösterin bir tekstil firması, Denizli Alto Nokta Körler Derneği ile ortaklaşa yürüttüğü 1 buçuk yıllık bir Ar-Ge çalışması neticesinde görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla ev tekstil ürünlerine kare kodu ve Braille alfabesi işledi. Ürünlerin üzerinde yer alan kare kodu ve Braille alfabesiyle yazılan metin sayesinde ürünün rengi, deseni ve kullanım talimatı gibi çeşitli bilgiler edinilmesi sağlandı. Üretilen ürünler şuan fabrikanın bir bölümünde özel olarak üretilirken, gelen talepler doğrultusunda seri üretime geçilecek.



“Ürün hakkında bilgi veriyor”


Ürünlerin Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde (DGC) düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Denizli Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Reşat Göcen, erişilebilir tekstil ürünlerinin tasarlanması ve üretilmesi ile ilgili bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Göcen, ürünlerin üzerinde Braille alfabesiyle deseni, rengi ve yıkama talimatının yazılı bulunduğunu ve diğer özelliklerini akıllı barkot sistemi ile telefonla okunabilmesine yarayacak şekilde desteklendiğini kaydetti.



“Üst giyim için devam edecek”


Tekstilci iş adamı Ali Dildar, Görme engelli bireyler için hayata geçirmiş oldukları projeyle tekstil ürünlerine Braille alfabesinin uygulanmasında ilk adımı attıklarını söyledi. İlerleyen süreçte bu çalışmaların üst giyim için de devam edeceğini aktaran Dildar, bu hareketin çığ gibi büyüyerek tüm sektörlerde uygulanacağına emin oldukların dile getirdi.



“Artık alışverişlerimizi tek başımıza yapabileceğiz”


Günlük hayatta yaptıkları ev tekstil ürünlerinin alışverişi sırasında sürekli birilerinden yardım almak zorunda kaldıklarını ifade eden Meltem Akay, “Alışverişlerimizde ürünün deseni ve rengi hakkında bilgi sahibi olamıyorduk. Artık alışverişlerimizi tek başımıza, özgürce ve birey olarak yapabileceğiz” diye konuştu.



"Bu bir lüks değil, herkesin hakkı"


Erişilebilir bir ürün ile birlikte olmanın sadece gören ya da işiten bir insan olarak değil herkesin hakkı olduğunu ifade eden Pınar Güten ise "Bir şeyleri seçebilmek bir lüks değil bir lütuf da değil bu her insanın hakkıdır. Dolayısıyla bunlar erişilebilir hale geldiğinde hepimiz gördük ki üzerinde yazılı olan yazıdan yüzde 100 pamuk olduğunu, boyutlarını, rengini ve desenini her şeyini elimle ve barkot okuma sistemi sayesinde farkettiğim sürece engeller kalkıyor" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
    1. Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
    2. “Mobbing” tüm yönleriyle ele alındı
    3. İlk mahsul Beyaz Altın Mahallesi’nden
    4. Haymana’da model uçak keyfi
    5. Hak - İş Onursal Başkanı Salim..
    6. Çeşme Gümrüğü’nde sahte pasaportla..
    7. Tosya’da karne heyecanı yaşandı
    8. Sivas’ta kaplıcalar için otobüs..
    9. Kocaeli’de 12 FETÖ şüphelisinden 2’si..
    10. Şanlıurfalılar gemi ehliyeti almak..
    11. Çorlu’da torbacı operasyonu
    12. Hüyük Kaymakamı Şenoğlu göreve başladı
    13. Yalovalı girişimci yüzde 50 hibe..
    14. Antalya’dan ihbar edildi, Tekirdağ’da..
    15. Mitsubishi Electric "İşimiz Gücümüz..
    16. Hayalimdeki İş İnsanı yarışmasının..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gitti
    18. "Yatırım iştahı ve motivasyonu azalmak..
    19. Jandarmadan tatbikatlı coşkulu kutlama
    20. Çınar, öğrencilerin karne sevincine..
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...