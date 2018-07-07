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Görme engelliler için 67 ilde "Navibaston" dönemi başlıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 67 ildeki 25 bin görme engelliye, akıllı telefonları üzerinden bir tıkla yön bulmalarını sağlayacak lisanslı "Navibaston" yazılımı dağıtacağını açıkladı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:07
Görme engelliler için 67 ilde "Navibaston" dönemi başlıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, "Gören Göz Projesi" kapsamında bu yıl 41 ilde 5 bin "gören göz" cihazı dağıtırken, sistemin akıllı telefonlara uyarlanmış yazılımı için de düğmeye bastı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile ortak yürütülen proje kapsamında, akıllı telefonlara ücretsiz indirilebilen 25 bin kullanıcı lisanslı Navibaston yazılımı 67 ilde dağıtılacak.

Telefonlardaki navigasyon özelliğinin görme engelliler için uyarlanmış haliyle Navibaston ismi verilen uygulamayı içeren yazılım, kendi telefon cihazları üzerinden destek almak isteyen görme engellilere teknolojik yönden güncel yön bulma desteği verecek.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde Navibaston uygulamasının kullanımı için yapılan harita çalışmasının ardından belirlenen 67 il şunlar:

"Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat, Zonguldak."

Navibaston başvurusu, belirlenen 67 ilde ikamet eden vatandaşlardan alınacak ve yazılım yalnızca bu illerde kullanılabilecek.

Yazılım için, Engelli Sağlık Kurulu Raporu'na göre görme engeline dair tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yüzde 70 ve üzerinde olan, 12 yaşın üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek.

Navibaston uygulaması, görme engellilerin ulaşmak istediği yere sesli komutlar yardımıyla yürüyerek veya otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanarak ulaşabilmeleri amacıyla tasarlanan, GPS alıcısı bulunan güncel akıllı telefonlara yüklenebilecek bir yazılım olma özelliği taşıyor.

Yazılım, Android işletim sistemi için Android 5 ve üzeri, IOS işletim sistemi için IOS 9.3 ve üzeri sürümdeki akıllı telefonlarda çalışıyor.

Başvuru için belirlenen koşullara sahip görme engelli vatandaşlar, gören göz yazılımını "http://gorengoz.aile.gov.tr/" internet adresinden kendi işletim sistemlerine göre indirilebilecek.

Yazılımın nasıl yükleneceğiyle ilgili ayrıntılı bilginin de yer aldığı bu adres üzerinden lisanslama için başvuranların verdiği bilgiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sistemi üzerinden karşılaştırılarak başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı otomatik kontrol edilecek.

Başvuru şartlarını taşıdığına karar verilen kişilere Navibaston yazılımı akıllı telefonu için lisanslanacak ve uygulama kullanıma hazır hale gelecek.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:07
  1. Rize
  2. Ordu
  3. Kars
  4. Bolu
  5. İstanbul
  6. Trabzon
  7. Türkiye
  8. Karaman
  9. Balıkesir
  10. Bartın
  11. Zonguldak
  12. Mardin
  13. Kocaeli
  14. Edirne
  15. Eskişehir
  16. Diyarbakır
  17. Antalya
  18. Şanlıurfa
  19. Karabük
  20. Samsun
  21. Iğdır
  22. Muğla
  23. Erzincan
  24. Kayseri
  25. Bilecik
  26. Gümüş
  27. Sakarya
  28. Artvin
  29. Bursa
  30. Tekirdağ
  31. Konya
  32. Gaziantep
  33. Bingöl
  34. Ankara
  35. İzmir
  36. Gümüşhane
  37. Kahramanmaraş
  38. Malatya
  39. Sinop
  40. Sivas
  41. Denizli
  42. Adıyaman
  43. Aydın
  44. Ağrı
  45. Türkiye Cumhuriyeti
  46. Çanakkale
  47. Kırşehir
  48. Uşak
  49. Manisa
  50. Çankırı
  51. Düzce
  52. Osmaniye
  53. Kütahya
  54. Ardahan
  55. Giresun
  56. Niğde
  57. Afyon
  58. Isparta
  59. Burdur
  60. Yozgat
  61. Nevşehir
  62. Tokat
  63. Amasya
  64. Kastamonu
  65. Kırklareli
  66. Kırıkkale
  67. Çorum
  68. Erzin
  69. Bayburt
  70. Yalova
  71. Aksaray

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