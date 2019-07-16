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Görme engelliler “deniz hepimizin” projesi ile denizle buluştu

Görme engelli vatandaşlar, “Deniz Hepimizin” projesi kapsamında Büyükada’da denizle buluştu.

16 Temmuz 2019 Salı 10:20
Görme engelliler “deniz hepimizin” projesi ile denizle buluştu

Görme engelli vatandaşlar, “Deniz Hepimizin” projesi kapsamında Büyükada’da denizle buluştu. Bugüne kadar denize girmeyen görme engelli vatandaşlar, büyük mutluluk yaşadı. Proje kapsamında ayrıca, yelken, kano, tandem bisiklet ve yoga gibi etkinliklere de katıldılar.


Beşiktaş Belediyesi ve Adalar Belediyesi“Deniz Hepimiz” isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında Büyükada’da bir araya geldi. Yazın bunaltıcı sıcağında denize giremeyen görme engelli bireyler için engelleri ortadan kaldıran Beşiktaş ve Adalar Belediyesi, bunun yanı sıra yelken, kano, tandem bisiklet ve yoga gibi etkinlikler de yaparak, görme engelli vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattılar. Hayatında ilk kez denize girmenin heyecanını yaşayan engelli vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Destek için yanlarında bulunan eğitmenler aracılığıyla denize giren görme engelli bireyler, kano ve yelken tecrübesini de yaşamış oldu. Deniz içindeki etkinliklerin sona ermesinin ardından görme engelli vatandaşlar, tandem bisiklet ve yoga etkinliklerine de katıldılar.


“Bu proje bir başlangıç”


Bu projenin fikir sahiplerinden ve aynı zamanda kendisi de görme engelli olan eğitmen Ahmet Üstünel,” Geçen sene benim teknolojiyi de kullanarak kano ile boğaz geçişim vardı. Bu olaydan sonra bunu duyan görme engelli vatandaşlar çok fazla talepte bulunarak kendilerinin de yapabileceklerini söylediler. Tabi bu talep beni çok mutlu etti. Ancak görme engelli bireyler bunu tek başına yapamayacaklarını ve destek istediklerini ilettiler. Bizde hem suya girmeyen hem de suda kano olsun, yelken olsun bu etkinlikleri buluşturmak istedik. Adalar ve Beşiktaş Belediyesi bu isteklerimize kulak verdiler ve bu günü organize ettiler. Bu tabi ki bir başlangıç ve inşallah devamı gelir. Kanoyu bırakın görme engellilerin, görenlerin bile yapmadığı sporu bu sayede bu güzel insanlarla buluşturduk. Su ile görme engellileri buluşturmaktan başlayan proje, su sporları ve doğa sporlarına da sıçradı ve bugün bu projede bir araya geldik” diye konuştu.


“Suyun içinde çok heyecanlandım”


İlk defa deniz ile buluşan Adem Vural ise suyun içinde çok heyecanlandığını söyleyerek,” Valla ben denizi çok seven birisiyim. Deniz herkes için etkinliği tekrarlı yapılması gereken bir şey. Denizin tadını çıkarmak, denize açılmak harika bir duygu. Bir taraftan dalgaların sesi bir taraftan martıların sesi beni çok mutlu etti. Çok heyecanlandım denizin içinde. Görme engelliler deniz ile daha çok buluşmalı. Denizin içinde kendimi daha çok özgür hissettim. Bu etkinlikte emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:20
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