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Görme engelli 'torbacı' tutuklandı

İstanbul Pendik’te uyuşturucu sattığı belirlenen yüzde 80 görme engelli bir şahıs ve arkadaşı üzerilerindeki extacy tabir edilen uyuşturucu maddeyle yakalandı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:09
Görme engelli 'torbacı' tutuklandı

Pendik Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede torbacılık yaptığı öne sürülen kişilerle ilgili gelen ihbarı değerlendirerek çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri Fevzi Çakmak Mahallesi Şevket Sabancı Mesleki Lisesinin çevresinde yüzde 80 görme engelli olan Serhan İ. ve Mevlüt G. isimli kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Şüphelileri takip eden ekipler, görme engelli Serhan İ. ve Mevlüt G. suçüstü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

GÖRME ENGELLİ TORBACIDAN EXTACY ÇIKTI

Pendik Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalanan görme engelli torbacının üzerinde bir miktar para ile birlikte extacy diye tabir edilen uyuşturucu madde çıktı. Üzerinden uyuşturucu madde çıkan görme engelli şahıs, sağlık raporunun ardından emniyete götürüldü. Emniyette sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

“POLİSLER DOĞRU DİYORSA DOĞRUDUR AMA ARAŞTIRMALARI GEREKİYOR”

Adliyeye götürülmek için emniyetten çıkarıldığı sırada polis memurunun yardımıyla yürüyebilen görme engelli Serhan İ. suçunu inkar etti. Basın mensubunun soruları üzerine Serhan İ., “Polisler devlet doğru diyorsa doğrudur belki ama önce araştırmaları gerekiyor. Uyuşturucu satan adamın üzerinde 25 TL ve sigara çıkar mı? Benim üzerimden hap çıkmadı. Devlet duysun isyanım var ben yüzde 100 görme engelliyim yüzde 60 raporum var” dedi.

GÖRME ENGELLİ TORBACI TUTUKLANDI

Pendik’te torbacılık yaparken yakalanan görme engelli Serhan İ. ve Mevlüt G. emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Görme engelli Serhan İ. ‘uyuşturucu ticareti yapmak suçundan’, Mevlüt G. ise ‘uyuşturucu madde ticaretine aracılık yapmak’ suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:09
  1. extacy hap
  2. torbacı operasyonu
  3. görme engelli

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