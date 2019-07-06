0553 313 94 23

Görme engelli sporcular Muratpaşa’yla turnuvaya hazırlanıyor

Antalya’da Beyaz Baston Görme Engelliler Spor Kulübü, Muratpaşa Belediyesi’nin destekleriyle Ağustos ayında Konya’da yapılacak goalball yükselme grubu maçlarına hazırlanıyor.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:05
Görme engelli sporcular Muratpaşa’yla turnuvaya hazırlanıyor

Antalya’da Beyaz Baston Görme Engelliler Spor Kulübü, Muratpaşa Belediyesi’nin destekleriyle Ağustos ayında Konya’da yapılacak goalball yükselme grubu maçlarına hazırlanıyor. Her Cuma evlerinden servisle alınan sporcular belediyenin spor salonunda antrenman yapıyor.


Görme engellilerin eğitim, istihdam, rehabilitasyon ve daha farklı bir çok konuda biriken sorunlarını çözmek amacıyla 31 yıldır mücadele eden Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği, 1988 yılında Antalya’da kuruldu. Genel merkezi Antalya’da bulunan dernek, Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde de şubeler açtı. Dernek Başkan yardımcısı Fevzi Ünver, diğer çalışmalarla birlikte, 2017 yılında 18 yaş ve altı çocuklarını spor yapmalarını sağlamak için Beyaz Baston Görme Engelliler Spor Kulübü’nü kurduklarını söyledi. Ünver, aynı zamanda başkanı olduğu kulübün Ağustos ayında Konya’da yapılacak goalball yükselme grubu maçlarına hazırlandığını belirtti.



Belediyenin tüm imkanları seferber


Görme engelli sporcuların turnuva hazırlarına başlarken en büyük desteği Muratpaşa Belediye Başkan Ümit Uysal’dan aldı. Başkan Uysal,genç sporcular için belediyenin tüm imkanlarını seferber etti. İncelemelerin ardından Muratpaşa Belediyesi’nin Dilşad Refizade İlköğretim Okulu bahçesinde bulunan spor salonu antrenmanlar için uygun olduğuna karar verildi. Takımın her Cuma, sabah saatlerinde antrenman için bu salonda bir araya gelmesine karar verildi ancak bu kez kendilerini getirecek taşıt sıkıntısı ortaya çıktı. Bu kez Muratpaşa Belediyesi’nin halkla ilişkiler birimi Turunç Masa devreye girdi ve sporcular için bir minibüs tahsis etti. Servis, her Cuma önce takımın antrenörü İlkay Nasuhoğlu’nu ardından sporcuları evlerinden alıp spor salonuna getirmeye başladı.


Kulübün başarılı sporcularından 17 yaşındaki doğuştan görme engelli Mert Yakıştır, Başkan Uysal’ın desteği olmasaydı belki de spor yapamayacaklarını söyledi. Yakıştır, turnuvada oynayacakları için oldukça heyecanlı olduğunu sözlerine ekledi.



Goalball oyunu


Beyaz Baston Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, salona ulaştıklarında birbirlerini sağ omuzlarına tutunarak antrenörleri eşliğinde salona giriyor. Yine birbirlerinden güç alarak hafif tempoda koşuyla başlayan antrenmanda oyuncuların bir basketbol topu büyüklüğünde ve içinde zillerin bulunduğu goalball topunun sesine alışmaları için bir süre topla oynamalarıyla devam ediyor. Antrenör İlkay Nasuhoğlu, goalballun görme engellilerinin milli sporu olduğunu belirterek oyunun 3 kişilik takımlar halinde oynandığını söyledi. Oyunda amacın bir kalecinin koruduğu 9 metre uzunluğundaki bir kaleye gol atmak olduğunu belirten Nasuhoğlu, topun futboldan farklı olarak elle atıldığını söyledi. Nasuhoğlu, turnuva için oldukça iddialı olduklarını da sözlerine eklerken “Başkan Ümit Uysal’a her konuda yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Evlerimizden servisle alınıp günün her saatinde antrenman yapma şansı bize tanındı. Kendisine yürekten teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Toplu tecavüz sanıkları ikinci kez hakim karşısında
    1. Toplu tecavüz sanıkları ikinci kez..
    2. 5G uyumlu yerli teknolojiler vitrine..
    3. Ceza indirimi af yasası son dakika..
    4. Diyarbakır’da 5 ayrı suçtan aranan..
    5. TSK'den FETÖ ile yoğun mücadele
    6. Başakşehir Şehir Hastanesi'nde sona..
    7. (Özel) Maden Deresinde sıcak su ve..
    8. Nuri Demirağ'ın anısına 100 maket uçak..
    9. Kütahya’da vişne üreticisi çıkış yolu..
    10. FETÖ'NÜN FİRARİLERİ - Siyasilerin..
    11. Otomobil satışında "yerli"nin payı..
    12. Kazandığını Ar-Ge’ye yatırıp lider oldu
    13. Şifa Gerze tezgahlarında
    14. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    15. Endüstriyel kenevir yetiştiriciliği..
    16. Biga Merkez Polis Karakolu yıkıldı
    17. Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle..
    18. Sahte içki zanlıları adliyeye sevk..
    19. Kadın çiftçilere sertifikaları verildi
    20. Uzmanlardan engelli bireylerin..
    21. Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve..
    22. 16 milyon turist bekleyen Antalya’nın..
    23. Besicilerin saman telaşı başladı
    24. 727 göl ve gölete, 5,1 milyon sazan..
    25. Zeliha Su, KAGED ofisinin açılışını..
    26. Türkiye'nin 500 büyük şirketi satışta..
    27. Bilişim 500’de şampiyon değişmedi
    28. Yılancı: “Kamu çalışanları içerisinde..
    29. Şeyh Edebali Üniversitesi’ne Tıp..
    30. Hakimin avukat tavsiyesi etik bulunmadı
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!