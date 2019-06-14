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Görme engelli öğrencinin büyük başarısı

Çorlu’da eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan Çorlu Ortaokulu’nun okul birincisi, ilkokul birinci sınıftan bu yana aynı okulda okuyan görme engelli öğrenci Ceren Kızmış oldu.

14 Haziran 2019 Cuma 17:07
Görme engelli öğrencinin büyük başarısı

Çorlu’da eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan Çorlu Ortaokulu’nun okul birincisi, ilkokul birinci sınıftan bu yana aynı okulda okuyan görme engelli öğrenci Ceren Kızmış oldu. Her dönemini birincilikle tamamlayarak okul birincisi olan görme engelli öğrenci gelecek yıl Fen Lisesi’nde eğitim-öğretimine devam edecek.


Çorlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi görme engelli Ceren Kızmış, okulundan birincilikle mezun olarak büyük bir başarıya imza attı.


2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı, düzenlenen karne törenleri ile sona erdi. Çorlu’da yaşayan, Çorlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi görme engelli Ceren Kızmış büyük bir başarıya imza attı. Kızmış, Çorlu Ortaokulu’ndan mezun olan öğrenciler arasında görme engelli olmasına rağmen birincilikle mezun olarak büyük takdir topladı. Okul Müdürü Hüseyin Karaci, düzenlenen karne töreninde söz alarak “Bugün okulumuzda özellikle belirmek istediğim bir husus var. Öğrencilerimizden Ceren Kızmış, görme engelli ve aynı zamanda da okul birincimiz. Kendisini ve ailesini tebrik ediyorum ve başarısından dolayı da kutluyorum” dedi. Göstermiş olduğu azim ve gayretli çalışmaları nedeni ile Ceren Kızmış ve ailesini tebrik eden Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı da görme engelli öğrenci Ceren Kızmış’a hem karnesini hem de hediyesini takdim etti. Aynı sınıfta okuyan arkadaşları da Ceren Kızmış’ı uzun süre alkışlayarak başarısından dolayı tebrik etti.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 17:07
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