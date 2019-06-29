Sivas’ta Vali Zübeyir Kemelek İlk ve Ortaokulunda hizmete alınan İçin Görme Engelliler Teknolojisi Seti görme engelli öğrencilere göz olacak.

TANAP-Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında finanse edilen ve Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği tarafından yürütülen “Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi (CENGEL) ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Vali Zübeyir Kemelek İlk ve Ortaokuluna Görme Engelliler Teknolojisi Seti hediye edildi.

Görme Engelliler Teknolojisi Setinin takdim programınaİl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, Okul Müdürü İbrahim Çetin, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

Teknoloji setinin kurulumunu gerçekleştiren görme engelli Tarih Öğretmeni Selman Devecioğlu, görme engelli bireylerin kullanımına uygun olarak tasarlanan ve diğer bileşenleri ile engelli bireylerin ihtiyaç duydukları eğitim almasını sağlayan bilgisayar setinin kullanımı ve özellikleri hakkında bilgi verdi.

İlMilli Eğitim MüdürüEbubekir Sıddık Savaşçı, okulda eğitim gören 10 görme engelli öğrencinin özel olarak tasarlanan bilgisayar ve eğitim seti ile daha etkin ve verimli bir eğitim imkanına kavuşacaklarını belirterek, bu imkanı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ise teknoloji setinin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, “İnşallah çocuklarımız bu teknoloji ile daha iyi bir eğitim imkanına kavuşacak. Bizler de bu imkanların artırılması için gayret göstereceğiz.” İfadelerini kullandı.