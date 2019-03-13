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Görme engelli öğrencilerden anlamlı etkinlik

Milas Merkez İlkokulu öğrencileri, anlamlı bir etkinliğe imza attı.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:23
Görme engelli öğrencilerden anlamlı etkinlik

Milas Merkez İlkokulu öğrencileri, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Görme engelli öğrencilerle birlikte, hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nın 98. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında İstiklal Marşı’nı okudu.

 

Milas Merkez İlkokulu öğrencileri, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Görme engelli öğrencilerle birlikte, hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nın 98. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında İstiklal Marşı’nı okudular.

 

Milas Merkez İlkokulu Görme Engelliler Sınıfı ve 2-D Sınıfı öğrencileri; öğretmenleri Elif Yalçın ve Zuhal Çelik önderliğinde güzel bir etkinlik gerçekleştirdi.

 

İstiklal Marşı’nın 98. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında; 2-D sınıfı öğrencileri, görme engelli öğrencilerle ile birlikte bir piyes hazırladı. “İstiklal’i Yazanlar” isimli piyesi, Milas Merkez Ortaokulu Salonunda sergileyen öğrenciler, herkes tarafından beğeniyle izlenerek bol bol alkışlandı.

 

Etkinliğin asıl amacının; engelli öğrencileri ayrımlaştırmadan ve ötekileştirmeden, öğrencilerle kaynaştırmak ve beraber güzel şeyler ortaya çıkarmak olduğu vurgulandı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:23
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