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Görme Engelli Milli Futbol Takımı'nda hedef 2020 Tokyo

- Milliler, Avrupa Şampiyonası'nda finale kalarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na vize almayı hedefliyor - Milli Takım Teknik Direktörü Hasan Yıldırım:"Hem fiziksel hem de zihinsel anlamda hazır olarak şampiyonaya gitmek istiyoruz. İnşallah Avrupa şampiyonu oluruz"- Milli futbolcu Emrah Öcal:"13 yıldır milli takımdayım. 2015'te Avrupa şampiyonu, 2013'te Avrupa üçüncüsü olduk. İnşallah bu sene de başarılı olup, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na gideriz"

06 Ağustos 2019 Salı 12:37
Görme Engelli Milli Futbol Takımı'nda hedef 2020 Tokyo

ANKARA (AA) - DOĞA KIRMIZIOĞLU - Görme Engelliler B1 Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hasan Yıldırım, Avrupa Şampiyonası'nda final oynayarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota almayı hedeflediklerini söyledi.

İtalya'nın başkenti Roma'da 14-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Ankara'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde sürdüren ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Hasan Yıldırım, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Yıldırım, ''Çalışmalarımızı henüz bitirmedik. Formumuzun zirvesine ulaşmadık. 10 Eylül gibi formumuzun zirvesine ulaşacağız. 4 yıldır takımla beraberim. 5 yıl içerisinde bir Avrupa şampiyonluğumuz var. Hem fiziksel hem de zihinsel anlamda hazır olarak şampiyonaya gitmek istiyoruz. İnşallah Avrupa şampiyonu oluruz.'' ifadelerini kullandı.

Şampiyonada finale kalmaları halinde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılabileceklerini dile getiren Yıldırım, "İlk hedefimiz paralimpik oyunlarına kota almak. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda ilk 5'e girdik. 2020 Tokyo'da ise ilk 3'e girmeyi planlıyoruz. Motivasyon olarak üst seviyedeyiz. Bu çocuklar futbol oynamayı çok seviyorlar. Futbol hayatlarının büyük bir parçası. Spor, engelli bireylerin hayata tutunmaları açısından çok önemli.'' şeklinde konuştu.


- Emrah Öcal: ''Futbol artık hayatımın bir parçası''


Milli takımın önemli oyuncularından Emrah Öcal ise ''Futbol artık hayatımın bir parçası. 13 yıldır milli takımdayım. 2015'te Avrupa şampiyonu, 2013'te Avrupa üçüncüsü olduk. İnşallah bu sene de başarılı olup 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na gideriz.'' diye konuştu.

Sosyal hayatta engelli bireylerin karşılaştığı zorluklar hakkında değerlendirmede bulunan Öcal, şunları kaydetti:

''Engelimi bir sorun olarak görmüyorum. Bu sorunu aştım. Engellilerin sosyal hayata katılımı yeterli değil. Sokakta yürümeleri, otobüse binip inmeleri zor oluyor. Kendilerini eve kapatmasınlar. Türkiye'nin her yerinde engelli kulüpleri var. Bu kulüplere gidip spor yapmaya başlayabilirler. Ben futbola başladığımda lisedeydim. Futbol olmasa belki memleketime dönerdim.''

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:37
  1. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
  2. Avrupa Şampiyonası
  3. Görme engelliler
  4. görme engelliler b1 milli futbol takımı
  5. Hasan Yıldırım

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