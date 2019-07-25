Görme engelli Merve, azmiyle ışık olacak

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da, 11 yaşında başladığı eğitim hayatında kaybolan yıllarını telafi etmek için liseyi 2,5 yılda bitirme başarısı gösteren görme engelli Merve Demir, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sözel puan türünde 2 bin 469'uncusu olarak Türkiye'nin önde gelen üniversitelerine adım atmaya hazırlanıyor.

Elmalı ilçesinde ikizi ile 8 aylık dünyaya gelen ve ciğerleri gelişmediği için kuvöze alınan Demir, göz bandının kayması sonucu yüksek derecede ışığa bakmaktan görme yetisini kaybetti.

Görme engelli olarak hayatını sürdürmek zorunda kalan Demir, durumundan dolayı 11 yaşına kadar okula gidemedi.

Bir akrabasının aracılığıyla Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği ile tanışınca hayatı tamamen değişen Demir, bu süreci kendisi için dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Eğitim hayatı başarılarla dolu Demir, YKS sözel puan türünde 441.08 puan alarak 2 bin 469'uncu olmanın sevincini yaşıyor.

Elde ettiği başarı istediği bir üniversitede eğitim almasını mümkün kılan 21 yaşındaki Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı süreci anlattı.

Ailesinin Beyaz Baston Görme Engelliler Derneğinin yatılı öğrencisi olmasını ilk başlarda istemediğini aktaran Demir, kendisinin ısrarları sonucunda derneğin eğitim faaliyetlerine katıldığını söyledi.

- "Özel eğitimci yetiştirmek istiyorum"

Ailesinden uzakta ilk üç yıl özel eğitim sınıfında temel eğitim aldığını, 6. sınıfa kadar örgün eğitime devam ettiğini anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Yaşım nedeniyle sistem beni açığa attı, eğitimime açık öğretim lisesinde devam etmek zorunda kaldım. Liseyi 2,5 yılda bitirmeyi hedeflemiştim, kaybolan yıllarımı bir şekilde telafi etmek istedim, başardım. Liseyi 2,5 yılda bitirerek, mezun olduğum yıl üniversite sınavına girdim, istediğim üniversiteye gidebilecek puanı kazandım. Başarım tesadüf değil. Kendimi derslerle boğmadım. Zamanımı çok iyi değerlendirdim. Zorluklar yaşasam da hedefime ulaştım. Yalnız başıma kimseye ihtiyaç duymadan yaşamayı öğrendim."

Demir, ikiz kardeşinin Konya Selçuk Üniversitesinde eğitim hayatını sürdürdüğünü, kendisinin de başta Hacettepe Üniversitesi olmak üzere Türkiye'nin önde gelen üniversitelerini tercih edeceğini bildirdi.

Akademisyen olmak isteyen Demir, "Özel eğitim öğretmeni olup, atandıktan sonra da yüksek lisans yaparak akademisyen olmayı hedefliyorum. Özel eğitimci yetiştirmek istiyorum, bir görme engelli olarak engelliye nasıl hitap edilmesi gerektiğini daha doğru ifade edebileceğime inanıyorum. Birileri benim hayatıma dokundu, ışığım oldu, ben de nice hayatlara dokunmak istiyorum." diye konuştu.

Üniversiteye hazırlanan öğrencilere de sınava odaklı olarak yıllarını heba etmemelerini öneren Demir, zamanın iyi değerlendirilmesiyle başarının sağlanabileceğini kaydetti.

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Kamil Çam da Türkiye'nin her yerinden 3 ile 50 yaş arasındaki görme engellilere herhangi bir ücret talep etmeden günlük yaşam, bağımsız hareket etme eğitimleri verdiklerini söyledi.

Bu çalışmalar sayesinde görme engellilerin eğitim hayatlarına devam edebildiklerini anlatan Çam, dernekten yararlanan 50'in üzerinde görme engellinin bugün Türkiye'nin değişik kurumlarında hizmet verdiğini ifade etti.



