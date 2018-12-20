Görme engelli Kadir, "bağlama" ile yaşama tutundu

Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Engelli Destek Biriminde açılan müzik atölyesinde eğitim alan doğuştan görme engelli 18 yaşındaki Kadir Tek, bağlama çalarak yaşama tutundu.

Ahmedi Hani Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Tek, çocukluk hayali olan bağlama çalmayı öğrenmek için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Engelli Destek Biriminde hizmet veren müzik atölyesine başvurdu.

Sümerpark'taki müzik atölyesinde aldığı eğitimle bağlama çalmayı öğrenen, türküler seslendiren Tek'in özgüveni gelişti.

Bu yıl girdiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (EKPSS) 85,50 puan alan Tek, Diyanet İşleri Başkanlığınca dini bilgilerin geliştirilmesi, Kur'an-ı Kerim okumanın teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen "Görme Engellilere Yönelik Umre Ödüllü Kur'an-ı Kerim, Hafızlık ve Dini Bilgiler Yarışması"nda da il birincisi oldu.

Yaşama azmi ve başarısıyla çevresinin takdirini toplayan Tek, bu hafta umreye gidecek olmanın sevincini yaşıyor. Tek'in hedefi müzik konusunda kendini geliştirmek, İlahiyat Fakültesinde eğitim alarak Kur'an öğreticisi olmak.

- "İnsan çalınca dertlerini unutuyor"

Tek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuştan yüzde yüz görme engelli olduğunu, 6-7 yaşından itibaren müziğe olan ilgisinin arttığını, sürekli bağlama çalmak istediğini söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Sümerpark'ta müzik atölyesi açtığını öğrenince eğitim almak için başvuruda bulunduğunu belirten Tek, "Hocalarımızın yoğun emeği sonucu bağlama çalmayı, türküler söylemeyi öğrendim. Hobi olarak bu alanda kendimi sürekli geliştirmek istiyorum. Müzik ruhun gıdası. İnsan çalınca dertlerini unutuyor." dedi.

"İlk dönemde ses kayıtları ile bağlama çalmayı öğreniyordum. Şimdi dinleyerek de notaları çalabiliyorum." diyen Tek, müziği çok sevdiğini, bağlama çalıp, türkü seslendirirken kaydettiği görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştığını anlattı.

Türkiye geneli yapılan yarışmada 100 puan alarak il birincisi olduğunu anlatan Tek, yarışmanın ödülü olarak umreye gidecek olmanın sevincini yaşadığını aktardı.

EKPSS'den aldığı puan ile liseden mezun olduktan sonra memur olarak atanmayı beklediğini belirten Tek, alacağı eğitim ile iyi bir Kur'an öğreticisi olmayı hedeflediğini kaydetti.

Tek, ailesinin ayaklarının üzerinde durmasını sağlamak için kendisine her türlü katkıyı verdiğini vurgulayarak, bu anlamda en büyük desteği de babasından gördüğünü ifade etti.

- "Kadir, çevresine de örnek oldu"

Müzik öğretmeni Süleyman Kurt da 3 yıldır atölyede görev yaptığını, bu sayede engellilerin hayata ne kadar bağlı ve gayretli olduğunu gördüğünü söyledi.

Engelli öğrencilere piyano, gitar, arbane ve bağlama dersi verdiklerini aktaran Kurt, eğitimler sonucu çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, birlikte konser verdiklerini, engellilerin de aslında birçok şeyi başarabileceğini gösterdiklerini belirtti.

Çok yetenekli öğrencilerin bulunduğuna işaret eden Kurt, Tek'in de o öğrenciler arasında bulunduğunu dile getirdi.

Kurt, "Kadir çok azimli ve çok iyi bir şekilde bağlama çalıyor. Gösterdiğimiz her şeyi anında kaptı, çok çalıştı. Kadir çok başarılı. Sesi de çok güzel. Birlikte konserler verdik. Bu başarısı ve gayreti dolaysıyla Kadir'i tebrik ediyorum. Kadir, çevresine de örnek oldu." ifadelerini kullandı.