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Görme engelli gençten "stand-up"lı sosyal mesaj

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda eğitim alan görme engelli Hamza Demir, engellilere karşı ön yargıları yıkmak için stand up gösterileriyle farkındalık oluşturuyor

10 Ocak 2019 Perşembe 12:28
Görme engelli gençten "stand-up"lı sosyal mesaj

İSTANBUL (AA) - Görme engelli stand-up sanatçısı Hamza Demir, gösterileriyle hem izleyenleri güldürüyor hem de sosyal mesaj veriyor.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, doğuştan yüzde 90 görme engelli olan 25 yaşındaki Demir'in hayatı, 7 sene önce belediyenin Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda Braille alfabesini öğrenmesiyle değişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, ihmal nedeniyle eğitim hayatından uzak kaldığını belirterek, ortaokul ve liseyi açıktan bitirdiğini, şimdi ise İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Sosyoloji ve Atatürk Üniversitesi'nde ise Reklamcılık bölümlerini okuduğunu kaydetti.

Ayrıca, spor ve sanata yönelerek kendisini sosyal alanda da geliştirmeye başladığını ifade eden Demir, tiyatro, atletizm, judo, halter, dalış, tango ve bağlama kurslarına katıldığını aktardı.

Demir, kendini ifade etmek için gösteri sanatlarına yöneldiğinin altını çizerek, "Ön yargıları yıkabilmek için bir yerden başlamak lazım diye düşündüm ve stand-up yapmaya karar verdim. İlk önce Engelliler Sarayı'nda arkadaşlarıma gösteriler yaptım. Her gösteride bir tecrübe kazandım ve şimdi artık İstanbul genelinde özel programlarda ve etkinliklerde sahne almaya başladım." ifadelerini kullandı.

Ayda birkaç kez Beşiktaş Kültür Merkezi'nde gösteri yaptığını anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Görme engelli olduğumu duyan seyirciler ön yargıyla izliyorlar ancak 10 dakika sonra açılıyorlar ve engelim olmadığını görüyorlar. Genellikle toplumun engele karşı olan ön yargısını espri haline çeviriyorum. Yanlışlıkları ve görmezden gelinenleri süsleyip konu ediniyorum. Engelim üzerinden espriler yapıyorum. İzleyenleri hem güldürüyorum hem de farkındalık oluşturacak mesajlar veriyorum. Bu sanatı yapmakta bir hedefim var. Amacım erişilebilir bir Türkiye'ye kavuşulması konusunda yardımcı olmak. Bir lokantada Braille alfabesiyle yazılmış menü olduğu zaman ya da alışveriş yaparken etiketlerde kabartma yazı olduğu zaman kendimi başarmış sayarım."





Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 12:28
  1. Bağcılar Belediyesi
  2. görme engelli
  3. Gösteri
  4. stand up

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