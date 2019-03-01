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Görme engelli Devrim Tarım, Fatih’te sahafçı dükkanında binlerce kitap satıyor

Bebekken geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybeden sahaf Devrim Tarım, Samatya’da bulunan dükkanında binlerce kitap satıyor.

01 Mart 2019 Cuma 09:14
Görme engelli Devrim Tarım, Fatih’te sahafçı dükkanında binlerce kitap satıyor

Bebekken geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybeden sahaf Devrim Tarım, Samatya’da bulunan dükkanında binlerce kitap satıyor. Görme engelli Tarım, sahafı ziyaret eden AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan’a kitabın bir tutku olduğunu dile getirdi.

 

1,5 yaşındayken geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybeden 39 yaşındaki sahaf Devrim Tarım, Fatih’in Samatya semtinde bulunan küçük dükkanında 2013 yılından beri sahaflık yapıyor. AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, içinde binlerce kitabın bulunduğu dükkanı ziyaret etti. Turan ile Tarım bir süre sohbet etti. Başkan adayı Turan’ın niçin bu işi yaptığını sorması üzerine Tarım, kitabın bir tutku olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:14
  1. kitap

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