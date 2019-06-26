0553 313 94 23

Görme engelli çiftin sazlı sözlü düğünü

Sosyal medyada ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışan görme engelli Fatsalı Asuman Bayburt ile Balıkesirli Erkan Erdoğan evlenmeye karar verdiler ve yapılan düğünle dünya evine girdiler.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:39
Görme engelli çiftin sazlı sözlü düğünü

Sosyal medyada ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışan görme engelli Fatsalı Asuman Bayburt ile Balıkesirli Erkan Erdoğan evlenmeye karar verdiler ve yapılan düğünle dünya evine girdiler.


Görme engelliler Asuman Bayburt ile Erkan Erdoğan çiftinin düğün törenleri Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi’nde gerçekleşti. Görme engelli oldukları için sahneye yakınlarının yardımıyla çıkan Asuman ve Erkan çifti ellerini birbirinden hiç ayırmayarak düğüne katılan yakınları ve dostları ile birlikte doyasıya eğlendiler.


Çiftlerin tıpkı görüyormuşçasına diğer davetlilerle uyumu dikkat çekti. Yaşamlarını evliliğe götüren hikayeyi anlatan gelin Asuman Bayburt, sosyal medyada ortak arkadaş vasıtasıyla tanışıp evlilik kararı aldıklarını belirterek, “Ben Behçet hastalığından dolayı gözlerimi kaybettim. Bugünlere böyle geldik, bundan sonra eşimle mutlu bir yuva kurarak sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşam sürmek istiyorum” dedi.


Damat Erkan Erdoğan ise doğuştan görme engelli olduğunu ifade ederek, “Ben Balıkesirliyim. Asuman hanım ile tanıştıktan sonra uzak mesafeleri aştık, Ordu’ya kadar geldik. Bundan sonra eşimle Balıkesir’de yaşayacağız. Orada mutlu bir yuva kurup inşallah çocuklarımızla yaşam sürmek istiyoruz. Eşimle iyi günde kötü günde hep birlikte el ele bütün zorlukları birlikte aşacağız” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:39
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MEB 2019 merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul puanları | LGS yerleştirme kılavuzu ve e okul tercih robotu
    1. MEB 2019 merkezi sınav puanı ile..
    2. Kapalıçarşı'da altın
    3. Eskişehir’de şimşekli gün
    4. Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Açık..
    5. Afrin’de çatışma: 1 asker şehit
    6. NASA uzaya deney ve araştırma..
    7. Karadeniz’den kıyıya dönmekte zorlanan..
    8. Nadir Nadi Kütüphanesi Aliağa Gençlik..
    9. Diş Hekimliği Fakültesinde mezuniyet..
    10. Ordu, dijital oyun vadisi oluyor
    11. Kayıp genci arama çalışmaları çok..
    12. Elazığ’dan Suriye’ye 112’inci yardım..
    13. Merkezefendi Belediyesi’nde satranç..
    14. Tırda çıkan yangını itfaiye söndürdü
    15. Murzioğlu: “Çekya ile dış ticaret..
    16. PAÜ’lü öğrenciler 100 fidanı toprakla..
    17. Akit sordu, seçmen cevapladı! ‘Binali..
    18. Develi Belediyesi Personeli Sağlık..
    19. KAYÜ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek..
    20. KAYÜ Rektörü Karamustafa, Meslek..
    21. Vişne ağacından düşen yaşlı adam..
    22. ATO Başkanı Baran: “Vergi..
    23. ERÜ Mimarlık Fakültesi 2018-2019..
    24. Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale..
    25. İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik..
    26. Dil ve Terminoloji Daimi Komisyonu..
    27. Kaymakam Kaya, Aler Yaşam Engelli..
    28. Kilis’te nöbekti eczane sayısı..
    29. Edirne'de yüzlerce göçmen yakalandı
    30. Yayalara trafik denetimi
    İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası ortaya çıktı
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler