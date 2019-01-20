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Görme engelli avukat çift azimleriyle örnek oluyor

İzmirli görme engelli avukat çift, yıllardır mesleklerini sürdürerek ve engelli haklarına ilişkin çalışmalar yaparak hem azimleri hem de idealistlikleriyle dikkati çekiyor

20 Ocak 2019 Pazar 11:12
Görme engelli avukat çift azimleriyle örnek oluyor

İzmir'de yaşayan görme engelli avukat çift, engellerine rağmen pes etmeyerek yıllardır hem mesleklerini icra ediyor hem de görme engellilerin yaşama daha etkin katılması için çalışmalar yürütüyor.

İzmir'de yaşayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ile serbest avukat eşi Ufuk Özen gençlik yıllarında geçirdikleri rahatsızlıklar nedeniyle görme yetilerini kaybetti.

Ortak noktaları olan avukatlık ve görme engeli nedeniyle yolları kesişen çiftten Ufuk Özen, hukuk fakültesini görme duyusunu kaybettikten sonra kazandı ve bitirip avukatlığa başladı.

Eşi de üniversite eğitimi sırasında azalan görme yetisini, bir süre sonra tamamen kaybetti.

Tanıştıktan kısa süre sonra evlenen ve 1 çocukları olan çift, uzun yıllardır avukatlık mesleğini icra ederken bir yandan da görme engelliler başta olmak üzere engelli hakları için mücadele etmeye başladı.

Ufuk Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görmemeye başladıktan sonra rehabilitasyon merkezinde 6 ay bağımsız hareket, beyaz baston kullanma ve kabartma yazı üzerine eğitim aldığını söyledi.

23 yıldır avukatlık yaptığını, aynı zamanda arabulucu ve uzlaştırmacı olduğunu belirten Özen, teknolojik imkanlar sayesinde dilekçe yazma, dosyaları inceleme ve duruşmaları takip etmenin eskiye göre kolaylaştığını belirtti.

Çağdaş Görmeyenler Derneğinin başkanı da olan Özen, dernek çalışmaları kapsamında görme engelli bireylerin sorunlarının çözümüne destek olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Engelliler için kaldırımların güvenli şekilde yürünebilmesi önemlidir. Toplu taşıma araçlarının engellinin başka birine ihtiyaç duymadan kullanımı için kurgulanabilmesi gereklidir. Eğitim çağındaki görme engelliler için yeterli malzeme desteğinin ve personelin donanımlı olması gerekiyor. Öğrenci arkadaşlarımız kaynaştırılmış eğitimde sorun yaşıyorlar.

Beyaz baston görmeyeni tanımlayan bir figür. Güvenliğinin sağlanması için karşı tarafa bir sorumluluk yüklüyor. Araçların engellilere geçiş üstünlüğü sağlaması konusunda düzenleme var. Ancak uygulamada eksiklikler var. Ülkemizde beyaz bastonun toplumsal yaşama katılımımızdaki öneminin herkes tarafından kabul edilmesini bekliyoruz."

- "Önyargıları değiştirmek en zoru"

Müjgan Bilgen Özen ise 30 yaşına doğru baston kullanmaya başladığını belirterek eşiyle engelleri aştıklarını söyledi.

Ev işlerini kendisinin yaptığını, geçmişte oğullarının bakımında da destek almadıklarını ifade eden Özen, eşi gibi engelli hakları için mücadele ettiğini belirtti.

Engelli hakları mücadelesi veren derneklerde görev yaptığını, Danimarka'da gerçekleştirilen Avrupa Körler Birliği Toplantısı'nda Türkiye temsilcisi olduğunu dile getiren Özen, şöyle konuştu:

"Ülkemizde engellilere ilişkin kanunlarda sıkıntımız yok. Uygulamada ciddi sıkıntılarımız var. Engellilerin yaşamış olduğu en büyük sorun toplumun ayrımcı, önyargılı, yanlış tutumları. Toplumun algısını değiştirmek için son zamanlarda çok ciddi çalışmalar oldu. Görev yaptığım bakanlık engellilere de hizmet veriyor. Önyargıları değiştirmek en zoru.

 

Bir insan inanırsa her şeyi başarır diye düşünüyorum. Her zaman bardağın dolu tarafını görmeyi tercih etmişimdir. O elektriği, sinerjiyi kendi yaşamımıza sokup sonra topluma aktarırsak toplum arkanızdan geliyor. O saygınlığı, o yeri size veriyor. Yeter ki istek ve inançla kendimize güvenelim."

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 11:12
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