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Görkemli meydanla şehitlere vefa

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mihraplı’daki yaklaşık 15 dönüm alanda hayata geçirilecek Mihraplı Şehitlik Anıtı Projesi’nde yer tesliminin ardından müteahhit firma çalışmalara başlarken, alanda yer alacak 12 metrelik anıt da tamamlandı.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:28
Görkemli meydanla şehitlere vefa

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mihraplı’daki yaklaşık 15 dönüm alanda hayata geçirilecek Mihraplı Şehitlik Anıtı Projesi’nde yer tesliminin ardından müteahhit firma çalışmalara başlarken, alanda yer alacak 12 metrelik anıt da tamamlandı.


Büyükşehir Belediyesi, şehit ve gazilere vefa için hazırlanan Mihraplı Şehitlik Anıtı Projesi’nin de startını verdi. Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi de bulunduğu 15 bin 220 metrekarelik alanda uygulanacak projenin ihalesini kazanan firmaya yer teslimi yapılırken, müteahhit firma çalışmalara hemen başladı. Bu arada projede yer alan 12 metre yüksekliğindeki şehitlik anıtı da tamamlandı. Kâide inşaatı devam eden anıt, alandaki düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bursa’ya getirilecek.


Proje üzerinde hassasiyetle durduklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Her karış toprağımız şehit kanlarıyla sulandı.Bizi bölmek parçalamak isteyenlere geçit vermemek için Çanakkale’de 300 bin vatan evladını toprağa verdik. Bu savaşta Bursa’dan 5000 asker şehit oldu. Bizim inancımızda şehitler ölmez. Şehitlik ölümü yenmek, vuslata ermektir. Bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak bunu; bize yaşanabilir bir ülke bırakmak için canlarını fedâ eden şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Onlardan aldığımız emaneti gelecek nesillere lâyıkıyla taşıyabilirsek ancak vefa borcumuzu ödeyebiliriz. Bu nedenle tüm şehitlerimizin isimlerini aynı zamanda yapacağımız proje ile ölümsüzleştireceğiz” diye konuştu.


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan çalışma, dernek binasının bulunduğu Odunluk Mahallesi’ndeki toplam 15 bin 220 metrekarelik alanı kapsıyor. İl Jandarma Komutanlığı’nın ‘şehitler diyarı’ talebine uygun olarak hazırlanan projede dernek birimleri, müze, tören alanı ve sosyal alanlar bulunacak. İnşaat alanının 1300 metrekare olacağı projede, 12 bin 350 metrekare yeşil alan, 430 metrekare otopark alanı ve 1350 metrekare tören alanı yer alacak.


12 metrelik anıt


Projenin en özellikli yapılarından biri ise 12 metre 28 santim yüksekliğe sahip şehitlik anıtı olacak. 120 metrekarelik alan üzerine konuşlandırılacak anıtta tema olarak şehitlere verilen önem işlendi. Sağ ve sol yanında 3’lü formlardan oluşan 2 ana ayak sayesinde ayakta duran anıtın en üst kısmında ise bağımsızlığın timsâli olan dev bir ay yıldız bulunacak. Dernek birimleri, müze, sosyal alanları ile birlikte tören alanı, müze tüneli ve çevre düzenlemeleriyle hem şehitlere vefa borcu yerine getirilecek hem de Bursa görkemli bir meydana kavuşmuş olacak.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:28
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