Görgü tanıkları askeri helikopter kazasını anlattı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesine tanık olanlar, olayı anlattı.

Helikopterin düşüşü sırasında çatısına çarptığı binada yaşayan Pervin Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay anında evde olduğunu belirterek, "Çok büyük bir panik oldu. Ses geldi, korktum, 'Bina mı yıkıldı?' diye. Mutfak tarafına gittiğimde, helikopteri gördüm. Çok büyük bir şoka uğradım. Şu an onun etkisi altındayım." dedi.

Yaşadığı panik dolayısıyla yardıma gidemediğini anlatan Coşkun, "Çevreden gelenler oldu. Çok üzgünüm. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Ailelerine başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Helikopterin düşme anını gören vatandaşlardan Aykut Aksöz de helikopterin önce boş bir araziye yaklaşık bir metreye kadar yaklaştığını söyleyerek, "Durduramadılar helikopteri. Tekrar havalandı. Telleri aşarak öbür tarafa piste inmeyi planladı. Yeşil olan binanın çatısına pervane değdi. Değince olduğu gibi aşağı düştü. Yardıma koştuk ama gördüklerimize dayanamadık." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Mikail Günsoy ise mahalleli olarak genelde helikopterleri alçak uçuşlarında izlediklerini belirterek, "Bugün biraz daha değişik geldi bize. Pervanenin evin en üst kısmına vurduğunu gördük. Yan dönünce direkt sokağın arasına düştü." dedi.

Günsoy, "Kapı mı sıkıştı bir şey oldu. Pervane vurunca biz içeri kaçtık. Korktuk. Uzmanın birinin yerde yattığını gördüm kendini toparlamış biçimde. Diğerleri helikopterin içerisindeydi. Duman çıktı. yanaşamadık. Uzmanı kenara çektik. Sonra jandarma tel örgülerden atlayıp geldi. Türkiye'mizin başı sağolsun." şeklinde konuştu.



