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Görgü tanığı, Hollanda saldırısını anbean anlattı

Hollanda’nın Utrecht kentinde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının görgü tanıklarından biri basın mensuplarına cinayeti anbean anlattı.

19 Mart 2019 Salı 11:23
Görgü tanığı, Hollanda saldırısını anbean anlattı

Hollanda’nın Utrecht kentinde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının görgü tanıklarından biri basın mensuplarına cinayeti anbean anlattı. Tanık, Gökmen Tanış’ın sadece 1 kişiye odaklandığını söyledi.


Hollanda’nın Utrecht kentinde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının zanlısı Gökmen Tanış’ın cinayetleri, ailevi nedenlerden işlediği iddia edildi. Tanış’ın ateş açtığı vagonda bulunan Niels isimli bir görgü tanığı, "Fail bir kadına odaklanmıştı. O kadına yardım etmeye çalışanları hedef aldı" dedi.


21 yaşındaki görgü tanığı Niels, "Saldırı arkamdaki vagonda oldu. Birdenbire kargaşa çıktı. Tramvay virajda durdu, bu yüzden arkamda neler olduğunu açıkça görebildim. Tramvayın kapısı zorlandı ve camlar kırıldı. O anda kesinlikle arkamda bulunan vagonda silah sesleri duyuldu. Plop-plop-plop seslerini duydum. Sanki bir susturucu varmış gibi. Sonra dışarıda koşan insanları gördüm, gerçekten hayatları için kaçıyorlardı. Saldırganın özellikle birine odaklandığını gördüm. Çünkü dışarı sürünen bir kadın vardı. Birisi onu uzaklaştırmaya çalıştı. Ama saldırgan özel olarak onun peşinden gitti ve onu hedef aldı” ifadelerini kullandı.


Saldırganın neye benzediğini göremediğini söyleyen görgü tanığı Niels, “Elinde koyu bir ceket vardı. Silahı vardı. Söyleyebileceğim kadarıyla otomatik bir silah değil. Sonra o kadına yardım etmeye çalışan sarı yeleği olan birinin peşinden gitti ve ondan sonra artık onu göremedim” ifadelerini kullandı.


Görgü tanığının verdiği bu ifadeler doğrultusunda psikolojik tedavi gördüğü açıklanan Tanış’ın cinayeti ailevi nedenlerden işlediği öne sürüldü.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:23
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