Görevliyi sopayla darp edip, iş yeri soyan şüpheli yakalandı

Elazığ’da bir iş merkezine girip temizlik görevlisini sopayla darp edip çok sayıda cep telefonunu çalan şüpheli polisin çalışmasıyla yakalandı.Yaşanan olayın bazı bölümleri ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı.

Olay, 10 gün önce kent merkezinde Gazi Caddesi üzerinde bulunan Elliler Çarşısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde yoğunlukla cep telefonu,elektronik eşya ve aksesuar satılan iş merkezine elinde sopayla gelen 1 şüpheli, görevliyi darp edip etkisiz hale getirdi, ardından da sopayla bir iş yerinin camlarını kırarak piyasa değeri 36 bin TL olan21 adet cep telefonunu çalarak kaçtı.

Durumun polise bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler çalışma yaptı.Polisin çalışmasında şüphelinin A.Y. olduğu belirlendi.Şüphelinin şehir dışındaki adresini tespit eden polis düzenlediği operasyonla yakalarken, çalınan telefonlardan 10’unu da ele geçirdi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan olayın bazı kısımları güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasında şüpheli bir şahsın elinde sopa ile geldiği, ardından darp ettiği üzerinde kan lekeleri görünen görevli ile yürüdüğü ve bir iş yerinin camlarını kırdığı görüntülere yansıdı.