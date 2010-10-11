Görevli teğmen Maltepe Cezaevi’ndeintihar etti
Maltepe Cezaevi’nde görevli bir teğmen intihar etti11 Ekim 2010 Pazartesi 09:00
Alınan bilgiye göre, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde görevli iken geçici görevlendirme ile 2 gün önce Maltepe Cezaevi’ne alınan Teğmen Mustafa Can, dün görevli olduğu cezaevinde intihar etti. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince yapılan incelemelerin ardından işlemleri tamamlanan Can’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Muğla’ya gönderildi. Teğmen Mustafa Can’ın cenazesinin, bugün Muğla’da toprağa verileceği öğrenildi.
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