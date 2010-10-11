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Görevli teğmen Maltepe Cezaevi’ndeintihar etti

Maltepe Cezaevi’nde görevli bir teğmen intihar etti

11 Ekim 2010 Pazartesi 09:00
Görevli teğmen Maltepe Cezaevi’ndeintihar etti

Alınan bilgiye göre, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde görevli iken geçici görevlendirme ile 2 gün önce Maltepe Cezaevi’ne alınan Teğmen Mustafa Can, dün görevli olduğu cezaevinde intihar etti. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince yapılan incelemelerin ardından işlemleri tamamlanan Can’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Muğla’ya gönderildi. Teğmen Mustafa Can’ın cenazesinin, bugün Muğla’da toprağa verileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:45
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