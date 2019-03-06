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Görevlendirme yapılan belediyelerin çalışmaları kitaplaştırıldı

İçişleri Bakanlığınca, terör nedeniyle görevlendirme yapılan belediyelerdeki çalışmaların yer aldığı "Gönül İşi" adlı kitap hazırlandı

06 Mart 2019 Çarşamba 13:01
Görevlendirme yapılan belediyelerin çalışmaları kitaplaştırıldı

ANKARA (AA) - Terör nedeniyle görevlendirme yapılan belediyelerdeki çalışmalar ve hizmetler, "Gönül İşi" ismiyle basımı yapılan kitapta anlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 534 sayfalık kitapta, terör nedeniyle görevlendirme yapılan belediyelerde ve bölgelerde yapılan çalışmalar yer alıyor.

Bu kapsamda, 18 il ve bu illere bağlı ilçelerdeki yatırımların anlatıldığı kitapta, gerçekleştirilen hizmetler ayrıntılarıyla aktarılıyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:01
  1. Gönül İşi kitabı
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. terör nedeniyle görevlendirme yapılan belediyeler

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