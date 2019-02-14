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Görevlendirme yapılan belediyeden spora destek

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman: - "14 branşta bine yakın sporcumuz var. Türkiye'nin değişik illerinde mücadele eden takımlarımız ve sporcularımız bulunuyor"- "İki sene öncesine kadar sosyal medyada Mardin, terörden dolayı en çok tıklanan illerin başında geliyordu. Şimdi neredeyse sporla alakalı en fazla tıklanan şehirdir diye düşünüyorum"

14 Şubat 2019 Perşembe 11:24
Görevlendirme yapılan belediyeden spora destek

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, "14 branşta bine yakın sporcumuz var. Türkiye'nin değişik illerinde mücadele eden takımlarımız ve sporcularımız bulunuyor." dedi.

Vali Yaman, Vali Yardımcıları Osman Demir ve Bahattin Çelik, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin bir otelde düzenlenen programda, milli sporcular ve antrenörlerle bir araya geldi.

Kentte göreve başladıktan sonra spora yapılan yatırımları artırdıklarını kaydeden Yaman, Mardin'de sporun ciddi ivmeler kazanarak yükselmeye başladığını söyledi.

Gençlerin spora büyük ilgi gösterdiğini kaydeden Yaman, "14 branşta bine yakın sporcumuz var. Türkiye'nin değişik illerinde mücadele eden takımlarımız ve sporcularımız bulunuyor. Amacımız, sportif başarıdan ziyade şehirde bulunan gençlerin güvenilir bir şekilde sağlıklı spor yapmaları." diye konuştu.

"İki sene öncesine kadar sosyal medyada Mardin, terörden dolayı en çok tıklanan illerin başında geliyordu. Şimdi neredeyse sporla alakalı en fazla tıklanan şehirdir diye düşünüyorum." diyen Yaman, her takım ve sporcunun başarılı sonuçlar aldığını kaydetti.

Mardin'de futbol altyapısının daha önce olduğunu, görevlendirme ile basketbol, voleybol ve hentbol takımlarının altyapılarını oluşturmaya başladıklarını dile getiren Yaman, kentte herkesin spor yapmasını istediklerini belirtti.

Yaman, şunları söyledi:

"Hafta sonu veya mesai saatleri dışında arkadaşlarımız, mobil araçlarda bulunan spor malzemelerini hem dağıtıyor hem de spor imkanı olmayan kırsal mahallerdeki çocuklara, yavrularımıza spor yaptırıyorlar. Evlerinden çıkamayan yaşlılarımıza evlerinde egzersizler yaptırıyorlar. Mardin'de herkes spor yapsın istiyoruz."

Daha sonra sporcu ve antrenörlere çeşitli hediyeler verildi.



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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:24
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  3. milli sporcular
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