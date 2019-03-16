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Görevlendirme yapılan belediyeden "mahalle evleri"

KHK kapsamında görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında yapılan 16 mahalle evi törenle açıldı- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan:"Akdeniz'de bir tane işsiz kardeşimizi bırakmayacağız. Hepsini iş ve aş sahibi yapacağız. Mesele hizmet etmektir. Biz her partiye saygı duyarız. Ama size hizmet götürülmüyorsa bunun da cevabını vermelisiniz"

16 Mart 2019 Cumartesi 17:34
Görevlendirme yapılan belediyeden "mahalle evleri"

MERSİN (AA) - Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz Belediyesince, 16 mahalle evinin toplu açılış töreni yapıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, törende yaptığı konuşmada, mahalle evlerinin başta taziyeler olmak üzere sosyal etkinliklerin düzenleneceği mekanlar olarak kullanılacağını söyledi.

Özellikle kadınların bir arada sohbet edebileceği buluşma yerleri olarak mahalle evlerini kullanacağını aktaran Elvan, buralarda 24 saat vatandaşlara hizmet edileceğini belirtti.

Lütfi Elvan, Akdeniz Belediyesine 1,5 yıl önce görevlendirme yapıldığını anımsatarak, "Allah'ın izniyle her bir mahalleye bir taziye evi kazandıracağız. Bunun sözünü verdik. Bunlar 1,5 yıllık süreçte yapıldı. Bu süreçte tam 220 kilometrelik sıcak kaplama asfalt yapıldı, 300 bin metrekarelik de parke taşı döşemesi gerçekleştirdik." dedi.

- "Akdeniz ilçesi tam 20 yıl kaybetti"

İlçenin yıllarca hizmet alamadığını anlatan Elvan, şöyle devam etti:

"Akdeniz ilçesi tam 20 yıl kaybetti. Artık yeter deyin. Ne yaptılar size şu 20 yıl boyunca? 15 sene HDP yönetti burayı, ne yaptı sorarım size? Neleri gerçekleştirdi? Devletin gönderdiği paraları ne yaptılar? Yazık değil mi buradaki çocuklara? Şu sokaklarımıza yazık değil mi? Bu mahalle böyle mi olmalı? Toroslar'a, Yenişehir'e gidiyorsunuz güzel, pahalı dükkanlar ve evler. Buraya geliyorsunuz yıkılmak üzere olan evler, gecekondular, derelere kanalizasyon akıyor, pislik içerisinde. Yeter deyin arkadaşlar. Siz seçeceksiniz belediye başkanınızı. Buraları, bu caddeleri dolaşırken üzülüyorum. İçim kan ağlıyor."

Lütfi Elvan, Akdeniz'in büyük bir potansiyel barındırdığını belirterek, "İlçede iş ve aş sağlayacağız. Şundan emin olunuz. Akdeniz'de yaşayanlar gelin, Mustafa Gültak kardeşimin arkasında durun. Akdeniz'de bir işsiz kardeşimizi bırakmayacağız. Hepsini iş ve aş sahibi yapacağız. Mesele hizmet etmektir. Biz her partiye saygı duyarız. Ama size hizmet götürülmüyorsa bunun da cevabını vermelisiniz." diye konuştu.

Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk da göreve başlar başlamaz yaptıkları ziyaretlerde vatandaşlardan mahalle evleri yapılması talebi aldıklarını dile getirerek, "Vatandaşlarımızın kışın soğukta ve çamurda, yazın sıcakta çadırlarda taziye kabul ettiklerini, bu durumun yakışmadığını, vatandaşlarımızı çadırlardan kurtarmamız gerektiğini düşünerek çalışmalara başladık. Sayın Valimizin önderliğinde, belediyenin bütün imkanlarını seferber ederek her mahalleye bir taziye evi projemizi başlattık." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Muhittin Pamuk ile Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Gültak tarafından 16 mahalle evinin açılışı yapıldı, yeni yapılacak taziye evinin de temeli atıldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:34
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