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Görevine başlayan Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan mesaj

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş:- "Türk Polis Teşkilatımızı daha ileri noktalara götürebilme adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret edeceğiz. Halkımızın her kesimini kucaklayacağız, ayrım yapmayacağız, adaletli olacağız"

21 Temmuz 2019 Pazar 00:40
Görevine başlayan Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan mesaj

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Türk Polis Teşkilatımızı daha ileri noktalara götürebilme adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret edeceğiz. Halkımızın her kesimini kucaklayacağız, ayrım yapmayacağız, adaletli olacağız." ifadesini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Genel Müdür Aktaş'ın göreve başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladığı bildirildi.

Aktaş, mesajında, 18 Temmuz 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürü olarak atandığını anımsattı.

Bu görevi kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hürmet ve şükranlarını arz eden Aktaş, "Türkiye Cumhuriyeti devletine ve bu aziz millete hangi görevde olursa olsun hizmet etmenin gururunu bize bahşettiği için Cenab-ı Allah'a şükrediyorum. Genel Müdürlük makamına atanmanın verdiği onurun yanında, Sayın İçişleri Bakanımızın riyasetinde şahsıma yüklenen büyük sorumluluğun da idrakindeyim. Görevimizi yaparken diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte her kesimi içine alacak şekilde uyum ve ahenk içerisinde hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu görevin Emniyet Teşkilatına ve şahsım adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Polis Teşkilatının 174 yıllık köklü geçmişiyle devlet kurumları arasında çok müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Türk Polis Teşkilatının üzerine yüklenen görev ve sorumlulukları Anayasamızın temel değerlerine, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye bağlı olarak ve yalnızca seçilmiş meşru otoritenin emrinde ifa ettiğini görmekten duyduğum gururu ifade etmek isterim. Bu makamlar aslında milletimizin makamlarıdır ve millete hizmet için vardır. İnşallah bize verilen bu emanete el birliği ile sahip çıkarak Emniyet Teşkilatımıza ve vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Çok değerli Genel Müdürümüzden bu görevi alırken onun bıraktığı noktadan Türk Polis Teşkilatımızı daha ileri noktalara götürebilme adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret edeceğiz. Halkımızın her kesimini kucaklayacağız, ayrım yapmayacağız, adaletli olacağız. Gönlümüz ve kapımız yirmi dört saat herkese açık olacak.

Aziz milletin huzuru ve güvenliği için ülkenin her tarafında görev yapan her rütbe ve kademedeki mesai arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışacağız. Teslim aldığımız hizmet bayrağını yeni bir ruh ve artan heyecanla daha ileriye taşıma gayreti içinde olacağımızı da böylelikle ifade etmek istiyorum."

Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu vesileyle, ülkemizin huzur ve güvenliği ile kutsal değerlerimiz uğruna tarihten günümüze kadar canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve emeklilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum. Bu atamanın şahsıma ve Emniyet Teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Allah bizleri mahcup etmesin, ferasetimizi arttırsın, halkımızın duasını hak edecek hizmetleri yapmayı bizlere nasip etsin inşallah."

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 00:40
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