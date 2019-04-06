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"Görevimizi sonuna kadar en iyi şekilde yaptık"

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener:- "Çok duyguluyuz. Arkadaşların vardiyaları bitmiş ama hala buradalar. Yolculara son ana kadar hizmet ediyorlar. Onlarla gurur duyuyorum. Burayı terk etmek kolay değil ama bu bir görev. Görevimizi sonuna kadar en iyi şekilde yaptık" - "Çalışanlarımıza tüm haklarını, tazminatları verdik. Önümüzdeki hafta tazminat ve prim olarak 50 milyon avro civarında para ödeyeceğiz"

06 Nisan 2019 Cumartesi 00:11
"Görevimizi sonuna kadar en iyi şekilde yaptık"

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı veda konuşmasında, "Çok duyguluyuz. Arkadaşların vardiyaları bitmiş ama hala buradalar. Yolculara son ana kadar hizmet ediyorlar. Onlarla gurur duyuyorum. Burayı terk etmek kolay değil ama bu bir görev. Görevimizi sonuna kadar en iyi şekilde yaptık. "dedi.

Şener, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma ilişkin basın mensuplarına Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Çalışanları tarafından çok sevildiğini belirten Şener, "Ben bir siyasi parti lideri değilim, işçi sendikası lideri değilim ama patronlarını seviyorlar. Ben de onları seviyorum. Çok duyguluyuz. Arkadaşların vardiyaları bitmiş ama hala buradalar. Yolculara son ana kadar hizmet ediyorlar. Onlarla gurur duyuyorum. Burayı terk etmek kolay değil ama bu bir görev. Görevimizi sonuna kadar yaptık. " diye konuştu.

Şener, taşınma sürecinde 3 temel görevlerinin olduğunu dile getirdi.

Birinci görevlerinin taşınma sürecinde Atatürk Havalimanı'nı en iyi şekilde yönetmek olduğunu söyleyen Şener, şöyle devam etti:

"Birkaç uçağımız daha yola çıktıktan sonra buradaki görevimiz sona eriyor. İkinci görevimiz onları işsiz bırakmamak için çalışmaktı. Bunu da arkadaşlarımla birlikte en iyi şekilde planladık. İGA'nın insan kaynakları birimiyle anlaştık ve terminal işletmemizdeki arkadaşların önemli bir kısmının oraya verdik. İGA'da 12 bin arkadaşımız çalışacak. Onlarla bir tek vedalaşmak kaldı. Çalışanlarımıza tüm haklarını, tazminatları verdik. Önümüzdeki hafta tazminat ve prim olarak 50 milyon avro civarında para ödeyeceğiz. "


- "Gururla elveda diyoruz"

Şener, son görevlerinin ise taşınma olduğunu söyledi.

Taşınmanın büyük bir kısmını gerçekleştirdiklerini dile getiren Şener, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Türk Hava Yolları'yla ortak olduğumuz TGS şirketi 3 bin 100 motorsuz araç, 100 motorlu aracı 500 tırla nakletti. Aynı şekilde HAVAŞ 186 tırla hiçbir kaza olmadan oraya nakletti. Gururla elveda diyoruz. Arkadaşlarımı çok seviyorum. İnşallah onlarla yolumuz aynı şirkette kesişir. Daha yönetecek çok fazla havalimanımız var. Bundan sonra 14 havalimanında işletmemize devam ediyoruz. Paris'ten geliyorum. Onlara TAV'ı, Türkiye'yi anlattım. Basın mensubu arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. 20 yıl boyunca beraber çalıştık. "

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 00:11
  1. Atatürk Havalimanı
  2. büyük göç
  3. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener

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