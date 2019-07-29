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Göreve giden özel harekat polisleri kaza yaptı: 6 yaralı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında göreve giden 4 özel harekat polisi ile 2 vatandaş yaralandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:01
Göreve giden özel harekat polisleri kaza yaptı: 6 yaralı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında göreve giden 4 özel harekat polisi ile 2 vatandaş yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Sivas-Erzincan karayolu yan yolda meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan çıkış yapan özel harekat polislerini taşıyan 58 DC 390 plakalı servis minibüsüyle yan yoldan Sivas istikametine giden S.Y. yönetimindeki 58 NK 799 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu göreve gittiği öğrenilen 4 özel harekat polisi ile kamyonette bulunan 2 vatandaş yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis, itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:01
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