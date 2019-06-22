Göreve başladığı gün selzedelere yardıma koştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kızılay Başkanlığı görevine getirilen Erdemir İlkokulu Müdürü Yaşar Ciğer görevine başladığı ilk gün selzedelere yardım götürdü.

Kdz. Ereğli ilçesinde geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Yusuf Oktay’ın yerine Kızılay Kdz. Ereğli Şube Başkanlığı görevine Erdemir İlkokulu Müdürü Yaşar Ciğer getirildi. Ciğer görevin kendisine tebliğ edildiği gün sel haberini aldığı Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı Köyü’ne giderek incelemelerde bulundu. Ciğer selzedelere birçok ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yardım paketleri vererek yaraların sarılmasına katkıda bulundu. Kızılay Kdz. Ereğli Şube Başkanı Ciğer, Kızılay’ın sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesindeki mazlum insanların her zaman yanında olan tarihi çok eskilere dayanan köklü bir kuruluş olduğunu belirterek, Kdz. Ereğli bölgesinde de Kızılay’ı en iyi şekilde temsil edip yardıma ihtiyacı olan insanların yanında olacaklarını ifade etti. Ciğer önümüzdeki günlerde protokol ziyaretleri yaparak yönetim kurulunu da kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek, kendisine bu görevi layık gören Kızılay Genel Merkezi yöneticilerine teşekkür etti.