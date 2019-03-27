Görevden alınan Musul Valisi Agub hakkında yakalama kararı Geçen hafta yaşanan feribot faciası nedeniyle görevden alınan Musul Valisi Nofel Hammad Agub hakkında yakalama kararı çıkarıldı

MUSUL (AA) - Irak'ın Musul kentinde 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği feribot faciasında "ihmali" olduğu gerekçesiyle görevden alınan Musul Valisi Nofel Hammad Agub hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Musul Temyiz Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Agub hakkında "yolsuzluk, kamu malına zarar verme, görevini yerine getirme konusunda ihmal ve kötüye kullanma" gibi suçlamalarla yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Agub için yurt dışına çıkış yasağı getirildiği kaydedildi. Musul'da Dicle Nehri üzerinde, geçen perşembe günü bir feribotun batması sonucu 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Bunun üzerine Irak Meclisi, pazar günü yaptığı oturumda, faciada ihmali olduğu gerekçesiyle Musul Valisi Nofel Hammad Agub ile 2 yardımcısını oy çokluğuyla görevden almıştı.



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