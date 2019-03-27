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Görevden alınan Musul Valisi Agub hakkında yakalama kararı

Geçen hafta yaşanan feribot faciası nedeniyle görevden alınan Musul Valisi Nofel Hammad Agub hakkında yakalama kararı çıkarıldı

27 Mart 2019 Çarşamba 15:34
Görevden alınan Musul Valisi Agub hakkında yakalama kararı

MUSUL (AA) - Irak'ın Musul kentinde 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği feribot faciasında "ihmali" olduğu gerekçesiyle görevden alınan Musul Valisi Nofel Hammad Agub hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Musul Temyiz Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Agub hakkında "yolsuzluk, kamu malına zarar verme, görevini yerine getirme konusunda ihmal ve kötüye kullanma" gibi suçlamalarla yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Agub için yurt dışına çıkış yasağı getirildiği kaydedildi.

Musul'da Dicle Nehri üzerinde, geçen perşembe günü bir feribotun batması sonucu 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Bunun üzerine Irak Meclisi, pazar günü yaptığı oturumda, faciada ihmali olduğu gerekçesiyle Musul Valisi Nofel Hammad Agub ile 2 yardımcısını oy çokluğuyla görevden almıştı.


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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:34
  1. Dicle
  2. feribot
  3. Musul Valisi Agub
  4. Yakalama kararı

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