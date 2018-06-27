Görevden alınan MHP'li Aycan'dan ilk açıklama!
"Meclis'te ne dersek o olacak. Erdoğan'ı MHP kurtardı" sözleriyle açıkça Cumhur İttifakı'nın başarısına gölge düşürmeye çalışan ve bu yüzden görevden alınan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan ilk açıklama geldi.27 Haziran 2018 Çarşamba 14:46
MHP Genel Başkan Yardımcısı olan ve pazar günü birinci sıra adayı olarak girdiği seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Kahramanmaraş milletvekili seçilen Sefer Aycan, bu sabah MHP Genel Merkezi tarafından görevinden alındı. Aycan, kendisine telefonla ulaşan gazetecilere yorum yapmaktan kaçındı. Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gittiğini ifade eden Aycan, genel başkan yardımcılığı görevinden alındığına ilişkin kararın kendisine ulaşmadığını ve yorum yapmayacağını belirtti.
Sefer Aycan Cumhur İttifakı’na gölge düşürmeye kalktı, cezasını aldı
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