Görevden alınan MHP'li Aycan'dan ilk açıklama!

MHP Genel Başkan Yardımcısı olan ve pazar günü birinci sıra adayı olarak girdiği seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Kahramanmaraş milletvekili seçilen Sefer Aycan, bu sabah MHP Genel Merkezi tarafından görevinden alındı. Aycan, kendisine telefonla ulaşan gazetecilere yorum yapmaktan kaçındı. Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gittiğini ifade eden Aycan, genel başkan yardımcılığı görevinden alındığına ilişkin kararın kendisine ulaşmadığını ve yorum yapmayacağını belirtti.

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