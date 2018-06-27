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Görevden alınan MHP'li Aycan'dan ilk açıklama!

"Meclis'te ne dersek o olacak. Erdoğan'ı MHP kurtardı" sözleriyle açıkça Cumhur İttifakı'nın başarısına gölge düşürmeye çalışan ve bu yüzden görevden alınan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan ilk açıklama geldi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 14:46
Görevden alınan MHP'li Aycan'dan ilk açıklama!

MHP Genel Başkan Yardımcısı olan ve pazar günü birinci sıra adayı olarak girdiği seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Kahramanmaraş milletvekili seçilen Sefer Aycan, bu sabah MHP Genel Merkezi tarafından görevinden alındı. Aycan, kendisine telefonla ulaşan gazetecilere yorum yapmaktan kaçındı. Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gittiğini ifade eden Aycan, genel başkan yardımcılığı görevinden alındığına ilişkin kararın kendisine ulaşmadığını ve yorum yapmayacağını belirtti.

Sefer Aycan Cumhur İttifakı’na gölge düşürmeye kalktı, cezasını aldı

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 14:46
  1. Kahramanmaraş
  2. Ankara
  3. mhp
  4. Sefer Aycan

YORUM YAZ

  • mnmn14 sa önce
    çeneyi değil kafayı çalıştırmak ve hepbirlikte çok çalışmak zamanı....az laf, çok iş!
  • aytap karaaytap kara13 sa önce
    bu densizin söylediği lafa bak ya ulan şeref yoksun sen erdoğanı değil erdoğn seni milletvekili yaptı ben oyum reis verdim erdoğanın yanında olduğu için aile içinde yarıya akp mhp yaptık terbiyesiz sen kimsin erdoğanı ipten aldı asıl akp sayesinde vekil oldun utanmaz ahlaksız haram olsun hakkım geçmiş se yoksa sende gizli fetöcümüsün demek devlet bey güvenirim
  • kalelikaleli7 sa önce
    yorum yap veya yapma anlaman lazım vekil olmuşsun sözlerine dikkat et.ittifaktır.oyların nasıl dağıldığının farkında bile olmayan sen ahkam kesmeye başlamış yanlış yapmışsın.AK partiden bile böyle bir açıklama olursa aynı tepkiyi verir ve bu konuşmaların ne kadar yanlış olduğunu belirtirim.sayın devlet bahçeli en iyisini yapmış ve yapar da.
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