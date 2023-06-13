Görevdeki Savcıya tehdit: Ben yandım siz de yanarsınız

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görevli savcı Cengiz Çallı geçen yıl meslekten çıkarıldı. Çallı’nın yargılaması ise Yargıtay’da devam ediyor. Kritik önemdeki bir dizi dosyasının savcısı Çallı’ya yönelik kararın gerisinde ise, iş insanı Atalay Demirbaş ile ‘ilişkisi’ yer almıştı. Demirbaş ile Çallı arasında geçen bir dizi ‘rüşvet’ yazışmasının yankısı devam ederken, aynı büroda görevli bir başka savcının dikkat çeken bir şikâyet başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Geçen yıl haziran ayında ataması Ankara’ya yapılan savcı İ. D. (37) geçen 30 Ocak’ta suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvuruda ‘şüpheli’ tarafta ise Atalay Demirbaş’ın (44) adı yer aldı. Savcı D. dilekçesinde, kendisine 21 Ocak günü bir mesaj geldiğini belirtti. “Mesaj şantaj amaçlı” diyen Savcı D., “Bu kişiden şikayetçiyim” dedi. Anılan mesaj da dosyaya sunuldu.

‘Arkadaşın bana operasyon yaptı’

“İ. merhaba. Ben Atalay, makaron dosyasından…” şeklinde başlayan mesajda “05.01. 2023 tarihinde tahliye oldum. 15 Ocak 2023’te, arkadaşın S. T. bana bir daha operasyon yapıp, başka bir dosyadan, nüfuz ticaretinden tutukladı. Ben bu hafta tahliye olmazsam, senin, K. K. dosyasında yaptıklarını ihbar ederim. Ben yandım siz de yanarsınız” ifadeleri ile devam ediyor.

Telefon ve tatil ödemesini ‘hatırlattı’

Çarpıcı iddia ve suçlamaların yer aldığı mesajda ayrıca “Tahliye sonrasında sana aldığım telefonun IMEI ve fatura bilgileri, senin için yaptığım tatil ödemeleri, arabayı değiştirmen… bunların hepsini çıkarabilirim” ifadeleri yer aldı. Mesajın devamında, Savcı D.’nin, tahliye işlemini nasıl yapabileceği de anlatıldı.

‘Herkes gelir yanıma yatar’

Dikkat çeken mesaj şu ifadelerle bitiyor: “Bu numaraya, hangi gün dilekçe verip tahliye olacağımı söyle. Yoksa herkes benim yanıma gelir yatar."‘Savcıyı tanırım mesajdan haberim yok’Soruşturmayı yürüten savcı, şüpheli konumdaki Atalay Demirbaş’ın ifadesini aldı. Cezaevinde olduğu için ifadesi SEGBİS yolu ile alınan Demirbaş, Savcı D.’yi tanıdığını, ailecek yemek yediklerini söyledi. “Aramızda bir husumet yok” diyen Demirbaş “Benim, içeriğini bana okuduğunuz mesajdan haberim yok. Suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde savunmasını yaptı.

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BTK: Kime ait belli değil

Soruşturma savcısı “+132 336 63 …” numaralı uluslararası hattın kime ait olduğunu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) sordu. Kurum’dan “Bu numara ülkemizde hizmet veren işletmecilere tahsis edilmiş bir numara değil. Herhangi bir abonelik bilgisi bulunmuyor” yanıtı geldi. Anılan numaranın sahibini bulamayan savcı, 5 Mayıs günü takipsizlik kararı verdi. Savcı yine aynı gün, hattın sahibinin bulunması için ‘daimî arama kararı’ verdi. Konu ile ilgili telefonla ulaştığımız Atalay Demirbaş, 1,5-2 ay kadar önce tahliye olduğunu söyledi. Demirbaş, Savcı D.’ye gönderilen mesaja ilişkin ise ilgisinin bulunmadığını söylemekle yetindi. Savcı İ. D. ise, Halktv.com.tr muhabirinin görüşme talebini yanıtsız bıraktı.

‘Makaron dosyası’ savcıyı yaktı

Öte yandan, geçen yıl ortasına kadar Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar savcısı olarak görev yapan Cengiz Çallı, geçen yıl meslekten çıkarılmıştı. Çallı’ya yönelik kararın gerisinde ise, makaron olarak da bilinen filtreli sigara kâğıdı kaçakçılığı soruşturmasında yaşananlar yer aldı. Bir kısım şüpheli, Atalay Demirbaş’ın kendileri ile temasa geçtiğini ve Savcı Çallı’nın, toplam 95 bin Euro vermeleri halinde şüphelilerin serbest bırakılacağı bilgisini verdiğini anlattı. Durum polise bildirildi. İlk etapta verilmesi planlanan 45 bin Euro’ya yönelik suçüstü yapıldı. Çallı ile Demirbaş arasında geçen bir dizi WhatsApp yazışması da savcı Çallı’nın ‘menfaat temin ettiğine’ yönelik kanaati güçlendirdi. Çallı’nın Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde yargılaması ise sürüyor. Geçen 23 Mayıs’ta yapılan 3’üncü oturumda, bir dizi tanığın beyanlarının alınmasına karar verildi.

Kaynak: Halk TV