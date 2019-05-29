Görevde bulunduğu dönemde verdiği bir kararda FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen için Mehdi diyen eski hakim İlhan Karagöz, ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Görevde bulunduğu dönemde verdiği bir kararda FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen için Mehdi diyen eski hakim İlhan Karagöz, ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Görevde bulunduğu dönemde verdiği bir kararda FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen için Mehdi diyen eski hakim İlhan Karagöz, ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.