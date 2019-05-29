Görevde bulunduğu dönemde verdiği bir kararda FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen için Mehdi diyen eski hakim İlhan Karagöz, ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Görevde bulunduğu dönemde verdiği bir kararda FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen için Mehdi diyen eski hakim İlhan Karagöz, ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:06
Görevde bulunduğu dönemde verdiği bir kararda FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen için Mehdi diyen eski hakim İlhan Karagöz, ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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