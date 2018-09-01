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Görev yeri değiştirilen kaymakamlar kimler? Hangi mülki idare amiri nereye atandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı. Yayınlanan yeni kararnameye göre, 471 kaymakamın görev yeri değişti. Görev yeri değişen kaymakamlar arasında HDP’li belediyelerin yerine kayyum olarak atanan kaymakamlar da var. Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 08:12
Görev yeri değiştirilen kaymakamlar kimler? Hangi mülki idare amiri nereye atandı?
Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 08:12
  1. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
  2. kaymakam atama

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