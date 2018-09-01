Görev yeri değiştirilen kaymakamlar kimler? Hangi mülki idare amiri nereye atandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı. Yayınlanan yeni kararnameye göre, 471 kaymakamın görev yeri değişti. Görev yeri değişen kaymakamlar arasında HDP’li belediyelerin yerine kayyum olarak atanan kaymakamlar da var. Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ATAMA VE GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLEN MÜLKİ İDARE AMİRLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ