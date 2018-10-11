2018 hakim ve savcıların görev yeri değişikliği ne zaman belli olacak?

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, FETÖ'den işlem gören hakim ve savcılarla ilgili konuştu. Yılmaz, "Şunu diyemem. 'Bitti' Bitmesi mümkün değil zaten. Sürekli çalışma var" dedi. Yılmaz, adli ve idari yargıda hakim ve savcıların görev yerlerine ilişin de son dakika açıklamasında bulunu. Peki adli ve idari hakim ve savcıların görev yeri ne zaman belli olacak?

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kurul'da FETÖ nedeniyle hala işlemleri devam eden hakim ve savcılar var. Şunu diyemem; 'bitti'. Bitmesi mümkün değil zaten. Sürekli etkin pişmanlık nedeniyle, itiraflar yoluyla gelenler oluyor. ByLock içerikleri çözülüyor, bu sebeple gelenler oluyor. Farklı ihbarlar yoluyla gelenler oluyor. Sürekli çalışma var.”

Hakim ve savcıların görev yeri 16 Ekim’de belli olacak

Adli yargıda bin 957, idari yargıda 126 hakim ve savcı adayının görev yerleri 16 Ekim'de çekilecek kurayla belirlenecek, avukatlıktan geçirilen 400 hakim daha göreve başlayacak"