Görev yaptığı hastaneye giderken düşerek hayatını kaybeden sağlıkçı için tören düzenlendi

Samsun’da çalıştığı hastaneye giderken yolda kalp krizi geçirerek yere düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kan bankası sorumlusu için görev yaptığı hastanenin önünde tören düzenlendi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası Kan Bankası sorumlusu olan Burhan Asan (49), dün sabah evinden çıkıp görev yaptığı hastaneye giderken kalp krizi geçirerek yere düştü. Kafasını çarparak ağır yaralanan Burhan Asan, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Burhan Asan için bugün görev yaptığı hastanenin önünde tören düzenlendi. Törene, Samsun Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılınç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selami Arslan, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları, sendika temsilcileri ve Azan ailesi ile yakınları katıldı.

Törende konuşan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, "Ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kendisi, 1992 yılından beri hastanemizde hizmet etmekteydi ve kan bankası sorumlusu olarak çalışmaktaydı. Bütün mesai arkadaşları tarafından gıpta ile bahsedildi. Örnek bir insandı" dedi.

Burhan Asan için dua yapılıp helallik alındığı sırada sağık çalışanları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.