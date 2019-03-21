Görev sırasında rahatsızlanan uzman çavuş hayatını kaybetti
Düzce İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Uzman Jandarma Çavuş Erdem Aydın (45), fizik yeterlilik testi eğitimi sonrası rahatsızlandı.21 Mart 2019 Perşembe 12:56
Düzce İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Uzman Jandarma Çavuş Erdem Aydın (45), fizik yeterlilik testi eğitimi sonrası rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı Beyköy Karakol Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Erdem Aydın, Düzce İl Jandarma Komutanlığı’nda rütbeli personele yönelik icra edilen fiziki yeterlilik testi kapsamında koşudan sonra rahatsızlandı. Rahatsızlanan Aydın’a, spor testi için hazır bulunan ambulanstaki sağlık görevlilerince acil müdahalede bulunurken hemen yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Uzman Çavuş Erdem Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmenhayatını kaybetti. Cenazesinin Konya’ya gönderileceği öğrenildi.
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