Görevdeyken rahatsızlanan Özel Harekat polisi şehit oldu

Gece saatlerinde merkez Toroslar ilçesinde İl Jandarma Komutanlığıyla birlikte düzenlenen arama, tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında fenalaşan 49 yaşındaki Ali Karapınar, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karapınar, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit polis için İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törene eşi Fatma, oğlu Mustafa, kızı Aleyna Su Karapınar ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda polis katıldı.

Eşi gözyaşlarını tutamadı

Türk bayrağına sarılı cenazenin, polis araçlarının sirenleri eşliğinde tören alanına getirilişi sırasında, Karapınar'ın eşi gözyaşlarını tutamadı.

Kılınan cenaze namazının ardından oğlu Mustafa ve mesai arkadaşlarının omzunda taşınan Karapınar'ın cenazesi, defnedilmek üzere Kahramanmaraş'a gönderildi.