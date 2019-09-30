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Giresunspor taraftarı takımını musalla taşına yatarak protesto etti

Şampiyonluk iddiasıyla başladığı 2019-2020 sezonunun ilk haftasında üç puanı bir arada göremeyen Giresunspor, taraftarlarını da yaşarken öldürmeye başladı. Yeşil Beyazlı Karadeniz ekibinin bir taraftarı takımını musalla taşına yatarak protesto etti.

30 Eylül 2019 Pazartesi 09:40
Giresunspor taraftarı takımını musalla taşına yatarak protesto etti

Sezona iddialı transferlerle giren fakat 6. haftanın sonunda sadece 2 puan toplayabilen Giresunspor'da taraftarlar isyan ediyor. Balıkesir deplasmanından 2-0 mağlup ayrılan ve kritik 90 dakikayı izlemek için İzmir'den Balıkesir'e giden Murat Koç isimli taraftar Giresunspor'un dibe vuruşunu musalla taşına yatarak protesto etti.

2-0'lık yenilginin ardından Balıkesir merkez Camii'nde musallaya yatan ve söz konusu eyleminin ardından açıklamada bulunan Murat Koç: ''Alınan kötü sonuçların ardından elalemin yüzüne bakmaz olduk. Giresunspor adeta bizi yaşarken öldürdü. Bende duamı okuttum. İnşallah öbür dünyada bu kadar acı çekmem'' dedi.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 09:40
  1. İzmir
  2. Balıkesir
  3. Giresunspor
  4. taraftar

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