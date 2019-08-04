Beşiktaş'ta akkılalmaz kaza! Motor yerinden fırladı İstanbul Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada otomobilin motoru yerinden fırladı.

Kaza Beşiktaş Caddesi'nde sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş istikametine ilerleyen 34 VF 7750 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Aracın motoru koptu Demir bariyerleri aşarak takla atan otomobil o sırada karşı yoldaki Beşiktaş Caddesi'nden Ortaköy istikametine giden Mehmet Can Güven'in kullandığı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru koparken otomobil sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle Beşiktaş-Ortaköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. 'Şok içindeyim' Kazaya karışan minibüs sürücüsü Mehmet Can Güven, "Şok içindeyim zaten. Karşı taraftan geldi otomobil, bariyerleri kırarak bizim üzerimizden takla attı. Arkadaşın durumu gayet iyi verilmiş sadakamız varmış" ifadelerini kullandı. Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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