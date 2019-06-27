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Görenler şaşkına döndü! Bir tek tarihi köprü ayakta kaldı

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde yaşanan sel felaketinde taşan sular önüne gelen her şeyi yıkarken, bir tek Karadere üzerindeki tarihi köprü ayakta kaldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:27
Görenler şaşkına döndü! Bir tek tarihi köprü ayakta kaldı

Şiddetli yağışlar sonrası 8 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına 10. gününde de devam edilirken, evleri yıkan, iş makinelerini yutan sel sularında Karadere üzerindeki tarihi köprünün tek parça olarak ayakta kalması görenler tarafından hayretle karşılandı. Köprüyü görüntüleyen Fatih Alemdar isimli vatandaş, "Sel olan yerin az aşağısında bulunan tarihi köprü gelen taşlarla dolmasına rağmen hala köprünün üstü yerinde ve tek parça olarak ayakta, şaşılacak bir durum" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

 

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:27
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