Görenler şaşkına döndü! Bir tek tarihi köprü ayakta kaldı Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde yaşanan sel felaketinde taşan sular önüne gelen her şeyi yıkarken, bir tek Karadere üzerindeki tarihi köprü ayakta kaldı.

Şiddetli yağışlar sonrası 8 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına 10. gününde de devam edilirken, evleri yıkan, iş makinelerini yutan sel sularında Karadere üzerindeki tarihi köprünün tek parça olarak ayakta kalması görenler tarafından hayretle karşılandı. Köprüyü görüntüleyen Fatih Alemdar isimli vatandaş, "Sel olan yerin az aşağısında bulunan tarihi köprü gelen taşlarla dolmasına rağmen hala köprünün üstü yerinde ve tek parça olarak ayakta, şaşılacak bir durum" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.