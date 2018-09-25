0553 313 94 23

Görenler şaşırdı… Düğünde takı için POS cihazı kullandılar

Geçen hafta Hakkari’de yapılan bir düğünde evlenen çift ilginç bir olaya imza attı. Düğün sahipleri takı takacak davetlilere kolaylık olması için POS cihazı ile çekim yapıldı.

25 Eylül 2018 Salı 08:32
Görenler şaşırdı… Düğünde takı için POS cihazı kullandılar

Hakkari'de turizm sektöründe çalışan Kadir Yördem ile Canen Öner için Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde iki gün iki gece süren düğün ile dünyaevine girdi.

Düğünde, davetlilerde para sıkıntısı olmaması için POS cihazı da düğün alanına getirildi. AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve çok sayıda kişinin katıldığı düğünde kimi davetliler damada para takerken, nakit parası olmayanlar da kredi kartı ile damadın yanındaki POS cihazından yararlandı.

Damat Yördem, düğünün yapılacağı mahallenin bankaların ATM'lerine uzak olduğu için böyle bir yönteme başvurduklarını belirterek, "Düğün yaptığımız yer merkezdeki ATM'lere uzak olduğu için kredi kartı uygulaması başlattık. Burada takı takanlara taksitli çekimler de yapabiliyoruz. Bize takı takacak olan davetliler şifrelerini giriyor, miktarı kendimiz belirliyoruz" dedi.

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 08:32
  1. Hakkari
  2. hakkari
  3. Kadir Yördem
  4. Canen Öner

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika'da şaşırtan görüntüler
    1. Amerika'da şaşırtan görüntüler
    2. Yeni Zelanda Başbakanı, Birleşmiş..
    3. Oyuncu Birce Akalay isyan etti: Sokak..
    4. Çağrı merkezlerine sınırlama geliyor…..
    5. Ankara'da arka tekeri olmayan otomobil..
    6. şaşırtan ayrıntılar ortaya çıktı! Tam..
    7. Terör örgütü PKK Kerkük'e sızıyor
    8. Eyüpsultan'da korkutan anlar! Yol..
    9. 5 ilde polis ve askeri okullardan..
    10. Ali Koç'tan taraftara Ersun Yanal cevabı
    11. CHP'li Milletvekili Bircan hayatını..
    12. Erdoğan ABD'de Ruhani ile görüştü
    13. Kış saat uygulamasıyla saatler ne..
    14. Şafak operasyonu düzenlendi! Çok..
    15. CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan..
    16. Yakup Yavru hayatını kaybetti!
    17. Türkiye 3 ülkede atağa kalkıyor
    18. Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
    19. Meteoroloji’den İstanbul ve diğer..
    20. Vatandaş kredi almayınca bankalar..
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2018
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?