Görenler inanamadı... Kudüs üzerinden akılalmaz sömürü!

yeniakit.com.tr HititTour isimli gezi firması, para kazanmak için akılalmaz bir formüle başvurdu. Firma, Kudüs gezisi için tesettürlü kadınları kullanarak reklam yapmaya çalıştı.

Ahlaki değerler hiçe sayıldı

HititTour, Kudüs gezisini şova dönüştürüp, hem para kazanmak hem de reklam yapmak için başörtülü kadınları reklam malzemesi olarak kullanırken, Türk-İslam kültürüne hiç uymayan bu reklam organizasyonunda kutsal belde Kudüs’ü para kazanma amellerine alet etti,

“Dinlerin başkenti Kudüs”

Reklama malzeme olan sosyal medya fenomenlerinden birinin, kendi hesabından paylaştığı gönderide, Kudüs gezisinin reklamını yaparken, “Dinlerin başkenti Kudüs” yazdığı görülüyor.

Tepki büyük

Gezi firmasının bu skandalına, mütedeyyin kesim sosyal medya hesapları üzerinden büyük tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, bu rezil görüntüleri paylaşarak, "Bu nasıl bir rezillik! Bir bayanı ve Kutsal topraklarımız olan Kudüs’ü ahlaki ve dini değerleri hiç ederek, show yaparak reklamınıza alet ederek mi tur yapıyorsunuz! Yazık gerçekten!" notunu düştü.

FETÖ’cüyle Edirne gezisi!

Aynı zamanda firmanın, 2016’da FETÖ’den tutuklu Talha Uğurluel ile gezi yaptığı, Edirne’ye tur düzenlediği görüldü.