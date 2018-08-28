Görenler inanamadı! Bu fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi
Kars'ta yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu, etrafı beyaza bürüdü. Ağustos ayında bu manzarayı görenler gözlerine inanamadı.28 Ağustos 2018 Salı 18:48
Kars’ın yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oluyor. Kağızman Kars karayolu Paslı Geçidi’nde etkili olan ve yaklaşık 10 dakika süren dolu sürücülere zor anlar yaşatırken, Karslılara Ağustos ayında kışı yaşattı.
Etrafın bir anda beyaza büründüğü dolu yağışı bir sürücünün cep telefonuyla kaydedildi.
UYARIDA BULUNULDU
Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı Kars’a kışı erken getirdi. Dolu ile birlikte hava sıcaklığında yaklaşık 7 derece düştüğü kentte yetkililer vatandaşları sağanak yağmur ve dolu yağışına karşı uyardı.
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