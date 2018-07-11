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Görenler inanamadı: 30 bin yıllık mamut fosili!

Kuzey Rusya'da bulunan mamut fosilinin tam 30 bin yıllık olduğu belirtildi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 14:40
Görenler inanamadı: 30 bin yıllık mamut fosili!

Kuzey Rusya Taymyr Peninsula'da 11 yaşındaki Zhenya isimli bir çocuk tarafından bulunan mamut fosili, tüm dünyanın ilgi odağı haline gelmişti. Bilim adamları 500 kilo ağırlığındaki mamutun yaklaşık 30 bin yıllık olduğunu ve "tüylü mamut" türüne ait olduğunu tespit etmişti.

Taymyr yerel tarih müzesinde sergilenen mamutu görebilmek için Yenisey nehri civarında bulunan şehirlerden birçok kişi müzeyi ziyaret ediyor. Moskova ve St.Petersburg'ta bilim adamları mamuttan örnekler alıp gen araştırmaları yaparak, müzede korunması için özel kimyasalların kullanılmasına karar verdi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 14:40
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