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Gören’den 15 Temmuz mesajı

İş Adamı İzzet Gören 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:25
Gören’den 15 Temmuz mesajı

İş Adamı İzzet Gören 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


İşadamı Gören, mesajında‘Milletimizin, bu ülkeye saldıranlara karşı Çanakkale’de, Dumlupınar’da Kut’ül Amare’de ne cevap vermişse, 15 Temmuz’da da aynı cevabı vermiştir” ifadelerini kullandı.


MHP’li Gören, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin talimatıyla 15 Temmuz akşamı sokaklara çıkan ülkücüler ile devletini, milleti, bayrağını seven Türk Milletinin vatanına sahip çıktığını ifade ederek şunları belirtti:


“Devletimiz FETÖ terör örgütüyle mücadele etmiş ve hainlere karşı dimdik durmuştur ve bundan sonra da aynı azimle duracaktır. Biz devletimizi, bayrağımı, vatanımızı seven Ülkücüler olarak her zaman devletimizin ve milletimizin emrindeyiz. 15 Temmuz’da milletimiz destan yazmıştır, demokrasi kazanmıştır. 15 Temmuz, Türk milletinin demokrasiyle yaşama özgürlüğüne, ülkemizin huzur ve refahına göz diken hain çetelerin yapmaya çalıştığı kalkışmayı, sokaklara dökülen vatanseverlerin bastırdığı bir destandır. Üzerimizde hain emelleri olan devletlerin maşası olan yapılanmalar, ülkemizde kaos ve kargaşa ortamı oluşturmak isteyerek bu milletin bağımsızlığına, demokrasisine göz diktiler.Fakat millet olarak el ele vererek bayrağımıza, devletimize ve vatanımıza sahip çıktık. O gece genci yaşlısı, kadını erkeği, Türkü, Kürdü, Lazı Çerkezi, Alevisi Sünnisi yüzken bin oldu. Binken milyon oldu. Ve el ele sırt sırta, omuz omuza vererek hep beraber gazaya yürüdü.15 Temmuz’da şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum gazilerimize ise geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Millet olarak her zaman birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Dış güçlere karşı devlet millet olarak hainlere fırsat vermeyeceğiz. Her zaman terör örgütlerine karşı duracağız. Bizim gidecek bir yerimiz yok, Türkler olarak her zaman vatanımızın yanında olacağız”

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:25
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