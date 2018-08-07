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Gören şoke oldu… Dört gözü, iki yüzü var!

Çin’de doğan inek yavrusu dört gözü ve iki yüzüyle görenleri şaşırttı.Buzağının iki ağzından da su içebildiği belirtiliyor.

07 Ağustos 2018 Salı 15:45
Gören şoke oldu… Dört gözü, iki yüzü var!

Çin’in kuzeyindeki Şensi bölgesinde yer alan Donggou köyü, garip bir doğumla sarsıldı.

Sağlıklı bir inek; dört gözü ve iki yüzü bulunan bir buzağı doğurdu.

Annesinin karnındayken genetik mutasyona uğradığı tahmin edilen yavrunun fotoğrafları, dünyada ses getirdi.

İneğin sahibi Feng Wenhong, “Diğer yavrular normal doğdu. Bu yavru da normal gözüküyordu. Ancak kafasının normalden büyük olduğunu fark edince, iki yüzü olduğunu da gördüm. İki ağzından da su içebiliyor ama ayağa kalkamıyor” dedi.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 15:45
  1. Çin
  2. şensi bölgesi
  3. iki yüzlü yavru

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