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Gören şok oluyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde koruma köpeği ile kedinin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:26
Gören şok oluyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde koruma köpeği ile kedinin dostluğu görenleri şaşırtıyor.


Harika bir koruma köpeği olarak gösterilen ve yanına kimseyi yaklaştırmayan Akbaş cinsi köpek ile kedinin dostlukları görenleri şaşırtıyor. Beyaz renkte oldukça güçlü bir yapısı olan çoban köpeği Akbaşlar tercih edilen bir tür. Yanına sahibinden başka hiçbir insan ve hayvanı yaklaştırmaması ile tanınıyor.


Yenişehir ilçesinde bir çiftlikte bulunan Kar isimli Akbaş köpeği ve Kül isimli kedi birbirlerinden hiç ayrılmıyor. Hayvanların sahibi Yalçın Ercan, “Kar ile Kül âdetâ kardeş gibiler. Yanlarına başka köpek ya da kedinin yaklaşması imkânsız. Kar Kül’ügöremediği zaman hırçınlaşıyor. Aynı kaptan yemek yiyiyorlar. Bu çok zor görülen bir durum. İkisini bu hâlde görenler gözlerine inanamıyorlar. Çünkü Akbaşlar oldukça sert köpeklerdir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:26
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