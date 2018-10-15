0553 313 94 23

Gören hemen polisi aradı! Köprüde trafik kilit…

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 08:47
Gören hemen polisi aradı! Köprüde trafik kilit…

15 Temmuz Şehitler Köprüsü korkuluklarına saat 06.30 sıralarında çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Köprüden geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olayı izlemek için köprü üzerinde yavaşlayan sürücüler nedeniyle  Avrupa-Anadolu yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerinin intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna çabaları sürüyor. 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 08:47
  1. istanbul
  2. intihar
  3. trafik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    20 düzensiz göçmen yakalandı
    1. 20 düzensiz göçmen yakalandı
    2. Meteoroloji internet sitesinden..
    3. Dolar haftanın ilk iş gününe nasıl..
    4. Washington kulislerinde konuşulan..
    5. İstanbul'da odasını basıp doktoru..
    6. Aşiret reisi anlattı: Türkiye'yi..
    7. Serdar Ali Çelikler'den bomba Kocaman..
    8. Hac başvuru ve kayıtları nasıl..
    9. Bu illerde yaşayanlar dikkat!..
    10. Mersin'de 'MİT görevlisiyim' diyerek..
    11. Donald Trump sinyali verdi: İsterse..
    12. Merkel'e büyük şok! Partisinde hüzün..
    13. Aşiret reisi konuştu: Türkiye'yi..
    14. Hac parası ne kadar 2019 hac kayıt..
    15. Amedspor maçı öncesi "Ölürüm Türkiyem"..
    16. Rıdvan Dilmen'den Arda Turan yorumu!
    17. 2019 hac kayıtları başladı mı?
    18. Ölüm aylığına yeni düzenleme
    19. Bir haftadır kayıp olan kadından haber..
    20. Kız arkadaşını bulmaya gitti annesi..
    Trabzon'da bulundu! Dünyanın en eskilerinden
    Trabzon'da bulundu! Dünyanın en eskilerinden
    Uygulamaya konuldu! 3 bin TL maaş alacaklar
    Uygulamaya konuldu! 3 bin TL maaş alacaklar
    Kaşıkçı'da arama krizi! Yine kabul etmediler
    Kaşıkçı'da arama krizi! Yine kabul etmediler
    Kılıçdaroğlu ve Kocaoğlu birbirine girdi
    Kılıçdaroğlu ve Kocaoğlu birbirine girdi
    İçişleri Bakanlığı hazırlık yapıyor! Yüzlerce muhtar görevden alınacak
    İçişleri Bakanlığı hazırlık yapıyor! Yüzlerce muhtar görevden alınacak

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    "ABD vatandaşları dokunulmaz değildir"
    "ABD vatandaşları dokunulmaz değildir"
    MHP'den çok sert İP açıklaması!
    MHP'den çok sert İP açıklaması!