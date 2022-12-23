Gören, gözlerine inanamamıştı! Camide "pastalı nikah" için bunu dedi

Camide nikah kıyıp pasta kesen çiftin görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Söz konusu görüntüleri değerlendiren Star yazarı Mustafa Sabri Beşer, "Camiye konan masa ve sandalyeler, nikâh pastası ve süslemeler, nikâh merasimi sonrası pasta kesip eşlerin birbirine yedirmesi...! Stüdyo havasında hazırlanmış prodüksiyon marifetiyle bir manken edasıyla poz verilen fotoğraf çekimleri...! Bütün bunlar caminin kutsiliği ve saygınlığı ile bağdaşmadı" ifadelerini kullandı.

Beşer, "Camide nikâh kıyılır mı?" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Bazı değerlerin, saygınlığını her zaman koruması gerekir. Bu değerler veya bunları simgeleyen mekânlara karşı yapılacak en küçük bir saygısızlık kapanması mümkün olmayan yaralar açar.

Aile bunlardan birisidir. Eşler arasında sevgi, saygı ve güven her daim muhafaza edilmelidir. Bunlardan birisi yara aldığı zaman aile kurumunun dağılmasına kadar gidecek bir süreç başlatılmış olur.

Eğitim ve öğretmen kavramları da bunlardandır. Eğitimin ciddiyeti ve öğretmenin saygınlığı her zaman korunmalıdır. Değersizleştirildiğinde artık eğitim, eğitim olmaktan, öğretmen de öğretmen olmaktan çıkar. Ki günümüzde bu değerlere karşı yapılan değersizleştirmenin sonuçlarını maalesef görüyoruz.

Bir medeniyetin, değerlerini yaşaması anlamına gelen kültür de bu kavramlar arasındadır. Bir toplumun kendi medeniyet tarihi içinde değer hükümlerinin saygınlığını yitirmemesi adına bir yaşam tarzıdır kültür. Yavuz Abadan'ın da dediği gibi "Bizzat insanın ahlaki, sosyal, entelektüel, teknik istidat ve kabiliyetlerinin geliştirilmesidir." Bu değerlerin yaşatılmaması birçoğunun kaybolmasına yol açar. Nitekim sosyal medya bu değerlerimizi yitirmeye başladığımızı ispat eden görüntülerle dolu!

Bu listeyi uzatabiliriz ama işin özü bazı kavramların, değerlerin ve mekânların her zaman saygınlığının korunması gerektiğidir.

Kâbe, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'ya karşı da saygı her zaman muhafaza edilmelidir. Buralarda en ufak bir lakayt davranış asla ama asla sergilenmemelidir ki bu konuda bütün İslam âlemi bu bilinçle hassas davranmaktadır.

Bu mekânlardan birisi de camilerdir. Yaratıcımız ile buluştuğumuz bir mekân olan camiler kutsiliğini ve saygınlığını her zaman muhafaza etmelidir. Camiler ümmetin belli bir maksat için, belli kurallar içerisinde buluştuğu yerlerdir. Bu mekânlarda yapılacak faaliyetler lakaytlıktan uzak, belli bir saygı çerçevesinde ve kurallar dâhilinde yapılmalıdır.

Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan, bir camide yayınlanan nikâh merasimi görüntüleri toplum vicdanında kabul görmeyerek itirazlara yol açtı.

Camiye konan masa ve sandalyeler, nikâh pastası ve süslemeler, nikâh merasimi sonrası pasta kesip eşlerin birbirine yedirmesi...! Stüdyo havasında hazırlanmış prodüksiyon marifetiyle bir manken edasıyla poz verilen fotoğraf çekimleri...! Bütün bunlar caminin kutsiliği ve saygınlığı ile bağdaşmadı.

İnşallah yapılanlar sadece bunlarla sınırlı kalmıştır. İnşallah, sosyal medya malzemesi olarak bir akım haline getirilip, mekâna da mefhuma da saygısızlık bir adet haline dönüştürülmez!

Millet olarak her şeyi aşırıya kaçırmak gibi bir huyumuz var. Bir camide ilk kez yapılan böyle bir merasim bir şeylerin başlangıcı olup da daha farklı uygulamalara sebep olmaz inşallah.

Camide nikâh yapılmasın demiyoruz. Camide toplantı veya mevlit merasimlerinin yapıldığı gibi nikâh merasimleri de yapılabilir. Hatta yapılmalıdır da.

Camilerin hayatın merkezine konması gerektiğini sıklıkla dile getirmiştik. Ama yapılacak nikâh merasimi de bir saygı ve edep dairesinde olmalıdır. Camiye masa, sandalye, pasta girmesi şart mıdır? Eşler, yine camiye gelip görevliye nikâhlarını kıydırsınlar ama işin eğlence kısmını başka bir yerde yapsınlar.

Camiler; Peygamber Efendimiz (sav) döneminde sosyal hayatın merkezi olarak, ilim yuvası, heyetlerle istişareler, eğitim ve öğretim mekânı olarak kullanılmıştır. Osmanlı döneminde de camilerin etrafına yapılan külliyeler bu mekanların daha da işlevsel olarak kullanımının devam ettirilmesine aracılık etmiştir.

Cumhuriyetle birlikte camilerimiz ahırlara, depolara, müzelere döndürülmüş, bazı camilerin ise kapılarına kilit vurulmuştu. Bu yöntemlerle Müslümanlar camilerden uzak tutularak camilerin hayatımızdaki işlevi kaybettirilmiş, saygınlığından uzaklaşılmış, cami ve Müslüman arasına mesafeler koyulmuştur.

Kültürün somut ve soyut haliyle en güçlü şekilde kendini gösterdiği simgeler olan aile ve eğitim mefhumlarıyla, medeniyetin ve İslam kültürünün en önemli fiziksel varlığı olan mekanların bunlara zarar vermeden birleştirilmesi elbette çok güzel olacaktır.

Bu yüzden "Camide nikâh kıyılamaz." demek doğru değildir. Ancak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cami içerisinde nikâh kıyılmasının çerçevesini çizmesi en doğru davranış olacaktır. Böylece ileride caminin saygınlık ve kutsiyetini zedeleyecek uygulamaların da önüne geçilmiş olunur."