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Göremediği karnesini annesi mezarına getirdi

Hatay'da babasının uyguladığı şiddet nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edilen 6 yaşındaki M.Y'nin karnesini alan anne, oğlunun mezarına gitti

21 Ocak 2019 Pazartesi 14:07
Göremediği karnesini annesi mezarına getirdi

HATAY(AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde babasının uyguladığı şiddet nedeniyle yaşamını yitirdiği öne sürülen 6 yaşındaki M.Y'nin karnesini, annesi mezarına getirdi.

Gültepe İlkokulu 1. sınıf öğrencisi M.Y'nin karnesi, okul idaresi tarafından hazırlandı. Tüm ders notları "çok iyi" olan M.Y'nin karnesi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu tarafından anne Gülistan Ö'ye verildi.

Karneyi 4 yaşındaki oğlu Y.T.Y. ile alan anne, oğlunun sınıfına gidip, oturduğu sıra ve masaya sarılarak ağladı.

Daha sonra karneyle Çankaya Mezarlığı'nda bulunan oğlunun kabri başına giden anne, buraya kırmızı güller bıraktı. Gülistan Ö, oğlunun mezar taşına sarılarak gözyaşı döktü.

Anne Gülistan Ö. mezarı başında, "Oğlum bak sana karneni getirdim, hepsi çok iyi annem. Çok özledim seni. Sen bizi merak etme. Kardeşin çok iyi, ona iyi bakıyorum, merak etme evladım." diye konuştu.

Gülistan Ö, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun karnesinin çok iyi olduğunu söyledi.

Oğluna ilk karnesini görmenin nasip olmadığını belirten Gülistan Ö. "Rabb'im yavrumun hakkını bırakmasın. Küçük oğlumun eğitimi için doktorlar kreşe gönderilmesini istiyor. 15 tatilinden sonra kreşe gidecek. Geride kalan oğlumun eğitimi için elimden gelen ne varsa yapacağım. Varım yoğum o artık. Ölen evladıma yapamadıklarımı küçük oğluma yapacağım." diye konuştu.

- Olay

İhbar üzerine 2 Ocak'ta Gültepe Mahallesi'ndeki adrese giden 112 Acil Servis ekibi, başına sert nesneyle vurulduğu değerlendirilen 6 yaşındaki M.Y'yi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırmıştı. Hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan çocuk, 5 Ocak'ta yaşamını yitirmişti.

Soruşturma kapsamında, eşinden 1,5 yıl önce boşanan baba Mehmet Y. oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Mehmet Y'nin diğer çocuğu Y.T.Y. de savcılık talimatıyla Hatay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 14:07
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